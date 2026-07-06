El sistema de videovigilancia del Parque Empresarial de Oviedo se ampliará: tres empresas optan a ejecutar los trabajos

Tres empresas presentaron ofertas para ejecutar las obras de ampliación del sistema de videovigilancia del Parque Empresarial de Oviedo, en Olloniego. La actuación, promovida por el Ayuntamiento con una inversión cercana a los 90.000 euros, permitirá reforzar la seguridad del enclave industrial.

En el área empresarial se instalarán diez nuevas cámaras de videovigilancia distribuidas por distintos puntos estratégicos del recinto. De esta forma, se ampliará la cobertura actual hasta llegar a todo el parque empresarial, incluida la fase II. Todas ellas estarán conectadas con la Policía Local de Oviedo, ofreciendo mayores garantías de seguridad a las empresas ya implantadas y a las que decidan instalarse en el futuro.

Esta actuación se suma a otras importantes inversiones que el Ayuntamiento pondrá en marcha en las próximas semanas dentro de su estrategia de mejora continua del Parque Empresarial de Oviedo. Entre ellas, destaca la inminente renovación integral de la señalización interior del recinto, actualmente en fase de adjudicación, que permitirá modernizar los accesos y la señalización interna mediante nuevos elementos identificativos e informativos. Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento contó con una subvención de 38.700 euros de la Agencia de ciencia, competitividad empresarial e innovación asturiana, Sekuens, en el marco del Programa de espacios industriales.

La tercera fase del procedimiento de venta de parcelas se cerró, aseguran fuentes municipales, «con un balance muy positivo», permitiendo la adjudicación de cerca de 20.000 metros cuadrados de suelo empresarial. Esto, indican, confirma el creciente interés que despierta el Parque empresarial entre empresas e inversores.

Además, semanas atrás el Parque Empresarial de Oviedo obtuvo el distintivo de Calidad de Polígonos Empresariales, un reconocimiento que certifica la excelencia de sus infraestructuras, servicios y modelo de gestión, situándolo entre los espacios industriales mejor valorados del país. Destaca el gobierno municipal que su apuesta por el parque empresarial de Olloniego ha sido constante durante todo el mandato.

Nueva identidad corporativa

Entre las actuaciones puestas en marcha en los últimos años se apunta al impulso de una nueva identidad corporativa, el despliegue de la fibra óptica en la fase dos, y la mejora de los servicios comunes. También se han desarrollado actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento.

La concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, comentó que «el gobierno de Alfredo Canteli sigue demostrando con hechos su apuesta decidida por uno de los espacios industriales más importantes de Asturias”. “La ampliación del sistema de videovigilancia, unida a la inminente renovación de la señalización interior y a la obtención el pasado mes de mayo del distintivo de Calidad de Polígonos Empresariales, confirma que el Parque Empresarial de Oviedo se ha consolidado como la principal zona industrial de Asturias y un referente para todo el norte de España», añadió la edil.