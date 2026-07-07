Adolfo Rivas, Ramiro Fernández, Yayoi Kawamura y el Padre Valdés serán reciben el título de Hijo Adoptivo de Oviedo este viernes

Oviedo ampliará este viernes oficialmente su cuadro de honores. El Ayuntamiento celebrará una ceremonia solemne en la sala de cámara del Auditorio para entregar los títulos deHijo Adoptivo y las Medallas de Oro y Plata de la ciudad, aprobados el pasado mes de junio. El alcalde, Alfredo Canteli, será el encargado de glosar la trayectoria de cada uno de los distinguidos antes de cederles la palabra durante un máximo de tres minutos. La Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» pondrá el acompañamiento musical a un acto que reconocerá trayectorias marcadas por el compromiso social, la excelencia profesional, la cultura y el deporte. La única ausencia será la del nombramiento como Hijo Predilecto del oftalmólogo Luis Fernández-Vega, cuya entrega se pospone al encontrarse estos días fuera de Asturias.

La ceremonia hará efectiva la concesión de unos reconocimientos que LA NUEVA ESPAÑA adelantó el 13 mayo y que posteriormente fueron ratificados por el Pleno. En esta ocasión recibirán el título de Hijos Adoptivos el dominico José Luis Álvarez Valdés, conocido como Padre Valdés; el psicoesteta Ramiro Fernández; el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas; y la historiadora del arte y profesora de la Universidad Yayoi Kawamura.

Las Medallas de Oro recaen esta vez en el Real Oviedo, en pleno año de su centenario, y sobre el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo, que precisamente celebrará ese mismo viernes el acto central de sus cien años de historia. La Medalla de Plata distinguirá al histórico dirigente del Balonmano Base Oviedo José Rionda Benito, reconocido por más de tres décadas de dedicación al crecimiento del balonmano masculino en la ciudad.

El acto institucional estará presidido por Alfredo Canteli, que se encargará de introducir a los homenajeados mediante una semblanza de sus trayectorias personales y profesionales. Tras cada glosa, los distinguidos dispondrán de un máximo de tres minutos para dirigirse al público, en una ceremonia concebida para combinar el reconocimiento institucional con el componente más humano y personal de cada homenaje. La interpretación de la Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» aportará el carácter solemne a una cita ya consolidada en el calendario institucional de la capital asturiana.

La entrega tendrá además un significado especial para algunos de los galardonados. Es el caso de Adolfo Rivas, que ha querido compartir el reconocimiento con todas las personas que han acompañado su trayectoria al frente de la Fundación Vinjoy. En la invitación remitida a amigos y colaboradores, asegura que el nombramiento como Hijo Adoptivo representa «un abrazo» de la ciudad que interpreta como un reconocimiento colectivo al trabajo desarrollado durante décadas en favor de las personas más vulnerables. «Nadie llega a un reconocimiento así caminando solo. Se llega acompañado», afirma en un texto cargado de emoción.

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También será una jornada especialmente simbólica para el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo, que recibirá la Medalla de Oro coincidiendo con la celebración de su centenario. La institución ha organizado un programa propio que incluirá una jornada dirigida al tejido empresarial, la recepción de la distinción municipal, la inauguración de una exposición conmemorativa y un acto institucional con representantes de la vida económica y social asturiana.