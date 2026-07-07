Arranca el ciclo musical Tiempos Nuevos: estos son los grupos que actúan en la primera jornada

La sexta edición de Tiempos Nuevos inaugura el miércoles 8 de julio la programación cultural estival de Oviedo. Este ciclo gratuito, que se prolongará hasta el 5 de agosto, reunirá a diez artistas y bandas de la vanguardia musical española. Las actuaciones de «Repion» y «Troya» inauguran el programa mañana, a las 20.00 horas, en el patio del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Los conciertos organizados por la Fundación Municipal de Cultura se celebran todos los miércoles hasta el 5 de agosto en ese escenario. Este ciclo da cabida a propuestas que van del pop al indie y de la electrónica al trap, pasando por el punk, el grunge o los sonidos urbanos.

Formato doble

Los grupos que actuarán en la sexta edición de Tiempos Nuevos son «El Bugg», «LaBlackie», «EZEZEZ», «Los Yolos», «Ganges», «MarZo», «Parkineos» y «Gea». La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo apuesta de nuevo por una propuesta que se ha consolidado como escaparate de las tendencias más innovadoras de la música popular contemporánea. Tiempos nuevos pretende acercar al público propuestas que exploran nuevas formas de creación y que representan la evolución de géneros tradicionales hacia propuestas híbridas y arriesgadas.

La programación confeccionada para este baño combina artistas ya consolidados en los circuitos alternativos nacionales con nombres emergentes que están marcando el rumbo de la nueva escena. Los conciertos se presentan en formato doble, con dos actuaciones por jornada.