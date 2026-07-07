La Asociación Galbán dona un ecógrafo valorado en 40.000 euros al HUCA financiado con los fondos obtenidos en la marcha solidaria "Corre con Galbán"

La Asociación Galbán y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han formalizado este martes la donación de un ecógrafo de última generación destinado al Servicio de Cirugía Pediátrica. El equipo, valorado en cerca de 40.000 euros, ha sido financiado por Galbán con los fondos obtenidos de la marcha solidaria "Corre con Galbán", que este año congregó a casi 50.000 personas en todos los concejos de Asturias. Para la consejera de Salud del Principado, María Concepción Saavedra, la donación "no se limita a lo material, sino que significa mucho más, refleja la solidaridad de todas esas personas que participan año tras año con sus camisetas naranjas en la carrera", afirmó.

"Tenemos que poner en valor a las asociaciones como Galbán, porque no solo se dedican a la investigación y la innovación, que es fundamental, sino también al acompañamiento. Es un servicio de apoyo que a veces llega donde no lo hace el sistema público sanitario", expresó Saavedra. Para Galbán, esta actuación representa la forma de entender el compromiso de la asociación: apoyar iniciativas con un impacto directo sobre los pacientes y transformar la solidaridad de la sociedad asturiana en mejoras concretas para la atención al cáncer infantil. "Estamos encantados de que gracias a este aparato los menores tengan la posibilidad de vivir mejor y salir adelante", afirmó Lennart Koch, presidente de la asociación.

En el acto intervino también el Jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica, Víctor Álvarez, quien aprovechó la ocasión para recordar que "los cirujanos pediátricos existimos. No somos pediatras, no somos cirujanos generales, nos dedicamos a la cirugía de niños". Por este departamento pasan, entre muchos otros pacientes, los niños con tumores oncohematológicos o neoplasias, y aquí es donde entra en juego el equipo donado por Galbán. El tratamiento aplicado a los niños consiste en la implantación de unos dispositivos que van por debajo de la piel directamente hasta el corazón, de tal manera que la medicación se inocula sin necesidad de tener que pinchar a diario a los pacientes. En este sentido, el ecógrafo permitirá, según el propio Álvarez, que el tratamiento sea "mucho más fácil, seguro y preciso", posibilitando la inoculación de la medicación a través de venas más pequeñas.

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El Servicio de Cirugía Pediátrica del HUCA supera las 1.300 intervenciones quirúrgicas al año y se sitúa entre los diez mejores del país en su especialidad, de acuerdo con la calificación de la última edición del Monitor de Reputación Sanitaria. El departamento atiende cada año más de 1.100 urgencias y cerca de 5.500 consultas externas, datos que lo convierten en uno de los de mayor volumen de actividad dentro del sistema sanitario asturiano. "El servicio es una referencia no solo para Asturias, sino también para otras comunidades limítrofes, tanto por la calidad de sus resultados, como por la cantidad de intervenciones que realizan", destacó Saavedra. El ecógrafo donado por Galbán, el segundo financiado por la asociación para el HUCA, fue precisamente una necesidad planteada por el propio servicio del hospital para disponer de la última tecnología en procedimientos guiados por imagen y así poder seguir dando el mejor servicio posible a los pacientes.