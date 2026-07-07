Cine nocturno, música y la gran aparición de "El Primer Peregrino", hitos de la agenda cultural de Oviedo de esta semana

Oviedo se prepara para vivir una de las primeras semanas verano en cuanto a ocio con algunas de sus citas más especiales del año. Del miércoles 8 al lunes 13 de julio, la capital asturiana despliega un abanico de actividades que transformarán sus plazas, parques y edificios históricos en escenarios vivos de cultura. El Ayuntamiento de Oviedo, a través de sus distintas concejalías, ha diseñado una programación que combina el cine de estreno, la música de banda y un viaje en el tiempo con la figura de Alfonso II el Casto como protagonista en una oportunidad única para que ciudadanos y visitantes disfruten de la ciudad desde la mañana hasta la medianoche.

La actividad arranca con fuerza este miércoles, 8 de julio, con tres propuestas diferenciadas que van de la música de vanguardia al cine bajo las estrellas. El Edificio Histórico de la Universidad acogerá, a las 20.00 horas, una nueva sesión del ciclo "Tiempos Nuevos" con las actuaciones de Repiom y Troya, con acceso libre. Para quienes prefieran los clásicos populares, la Banda de Música Ciudad de Oviedo ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución a las 19.00 horas. El broche de oro a la jornada lo pondrá el séptimo arte con el ciclo "Cine a la luz de la luna", que proyectará la esperada "Wicked: Part One" de Jon M. Chu en el parking de las piscinas de Las Caldas a las 22.15 horas.

El jueves, día 9 de julio, los sones de la Banda de Música se trasladan al emblemático Quiosco del Bombé, en el Campo San Francisco, a las 19.00 horas. Sin embargo, el gran atractivo de la tarde será el inicio de las actividades de "El Primer Peregrino". El Museo de Bellas Artes, a las 18.00 horas, acogerá la inauguración y la Plaza de la Catedral —con su mercado y los "Cancios de Chigre" de Un de Grao a las 19:00 h— marcarán el comienzo de esta recreación histórica que celebra el origen de la ruta jacobea.

La jornada del viernes, 10 de julio, estará dedicada íntegramente a la temática medieval en la Plaza de la Catedral. El mercado abrirá de 12.00 a 21.00 horas, acompañado de visitas teatralizadas en horario de mañana y tarde, talleres infantiles y de recreadores que se extenderán durante todo el día. La nota musical la pondrá la Orquesta Céltica Asturiana con un concierto a las 21.00 horas que promete una atmósfera mágica frente a la basílica ovetense.

En cuanto al sábado, 11 de julio, estará marcado por "El primer peregrino" y las artes escénicas, que arrancarán al mediodía con visitas teatralizadas en la plaza de la Catedral hasta las 14.00 horas. En la misma franja horaria habrá también talleres diversos y juegos tradicionales, que discurrirán en paralelo, al igual que un concierto de Up Sala Medieval. Actividades similares continuarán por la tarde, incluida una gran exhibición de esgrima medieval a las 19.00 horas. Estos harán las veces de aperitivo para la gran representación teatral "El primer peregrino", que corre a cargo de Birmania IC a las 22.00 horas en la misma plaza y que cuenta con el afamado actor Ramón Langa encarnando al monarca Alfonso II el Casto, figura histórica que inauguró las rutas jacobeas a Santiago.

Tras el plato fuerte del sábado, el domingo 12 tendrá lugar el plato fuerte de la semana. La Plaza del Ayuntamiento será el escenario de la Despedida del Rey a las 12.00 horas, con el discurso de monarca y la música de Vicente Prado "El Pravianu", seguido de un pasacalles hasta la Catedral. Allí se celebrará la Romería Alfonsina, un evento que incluirá desde muestras de bateo de oro y juegos tradicionales hasta el Sorteo del Peregrino, a las 14.30 horas. La tarde continuará con teatro infantil y un concierto de Up Sala Medieval a las 18.00 horas como cierre festivo.

La semana cultural culmina el lunes con una nueva entrega de "Cine a la luz de la luna". En esta ocasión, la Plaza del Conceyín (La Corredoria) recibirá a las 22:15 h la proyección de "Cómo entrenar a tu dragón", una cinta especialmente recomendada para la infancia que cerrará estos días de intensa actividad cultural.

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Para aquellos interesados en las artes escénicas, se recuerda que ya están a la venta las localidades para el ciclo "Oviedo de Teatro 2026, Parada Obligatoria". Los interesados pueden adquirirlas de forma online en https://entradas.oviedo.es/ o de forma presencial en las taquillas del Teatro Campoamor (de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas). Asimismo, los días de función, las taquillas del Auditorio Príncipe Felipe y del Teatro Filarmónica abrirán a las 17.00 horas hasta el comienzo del espectáculo.