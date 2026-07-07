Homenaje a José Antonio Cecchini y Miguel del Valle en el campus de los Catalanes

La Universidad de Oviedo rendirá homenaje este jueves a los catedráticos José Antonio Cecchini y a Miguel Enrique del Valle, que se jubilan al final de este curso y contarán con sendos reconocimientos en el campus de los Catalanes, la sede del primer y principal complejo deportivo universitario en Oviedo.

El homenaje, que tendrá lugar a las 13.30 horas del jueves, contará con la asistencia del rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, así como del decano y profesores de los centros de Ciencias de la Educación y del grado de Ciencias del Deporte, a los que han estado ligadas las carreras académicas de ambos catedráticos. Además del acto institucional, en el que está prevista la intervención del Rector, el decano y los homenajeados, luego se descubrirán un busto de José Antonio Cechini, que ya ha sido colocado en las inmediaciones del polideportivo del campus de los Catalanes, y una placa en homenaje a Miguel del Valle en el edificio donde se imparten las enseñanzas de Ciencias del Deporte.

JOSE ANTONIO CECCHINI / LUISMA MURIAS

El busto de José Antonio Cecchini ha sido cedido por la familia del catedrático, que fue también vicerrector de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes de la Universidad de Oviedo durante la etapa de Vicente Gotor como rector de la Universidad de Oviedo. Además del busto del catedrático, que en su juventud fue destacado deportista de artes marciales, llegando a ser olímpico en los Juegos de Moscú en 1980, también estará sobre la misma peana el vaciado usado para su elaboración por el escultor Luis Cecchini, que es hermano del homenajeado.

Miguel del Valle / LNE

Tanto José Antonio Cecchini como Miguel del Valle han estado ligados a lo largo de su trayectoria académica al Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo, que ha promovido ahora este homenaje en reconocimiento a su labor de muchos años en la promoción del deporte en la Universidad así como en las especialidades docentes relacionadas con este ámbito.

José Antonio Cecchini fue campeón del mundo de sambo en varias ocasiones entre la década de los años setenta y ochenta del siglo XX y se clasificó para los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, donde eliminó en el primer combate al gran favorito para el oro, el francés Michel Sanchís, pero resultó lesionado y salió muy mermado a la segunda ronda, en la que fue eliminado. Tras finalizar su carrera deportiva, en 1984 accedió a una plaza de profesor en la Universidad de Oviedo, donde ha desarrollado su labor docente en el Departamento de Ciencias de la Educación y ha participado en numerosas investigaciones relacionadas con la actividad física y deportiva. En 2006 presentó en el Senado una ponencia ante la Comisión especial de estudio para erradicar el racismo y la xenofobia del deporte español y fue el encargado de impartir la lección inaugural del curso 2015-2016 en la Universidad de Oviedo, titulada «El deporte y la educación en valores» .

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El catedrático Miguel Enrique del Valle atesora una carrera de más de 41 años ligada a la Universidad de Oviedo, además de ser presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED). Ha publicado más de 240 artículos científicos en una trayectoria en la que ha sido firme defensor del reconocimiento de la medicina del deporte como especialidad médica en España.