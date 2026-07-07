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Javier González Vega, catedrático de la Universidad de Oviedo: «El Derecho Internacional resiste a los grandes conflictos»

«El orden jurídico entre Estados ha demostrado una notable capacidad de resilencia aunque afronta una crisis de eficacia», asegura el especialista en Relaciones Internacionales

De izquierda a derecha, Ramón Punset y Javier González Vega, ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA

De izquierda a derecha, Ramón Punset y Javier González Vega, ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA / Fernando Rodríguez

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María José Iglesias

María José Iglesias

«Pese a las guerras y las vulneraciones constantes de las normas internacionales, el orden jurídico entre Estados ha demostrado una notable capacidad de resilencia a los conflictos, aunque afronta una profunda crisis de eficacia en un escenario marcado por las grandes potencias». Así lo dijo ayer en el Club LA_NUEVA_ESPAÑA  Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo,

 La supuesta crisis del Derecho Internacional centró la conferencia del profesor avilesino, en un acto organizado en colaboración con la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. La presentación corrió a cargo del catedrático emérito de Derecho Constitucional Ramón Punset, quien destacó la trayectoria académica e investigadora del conferenciante, uno de los mayores especialistas españoles en la materia. Punset subrayó que las líneas de investigación de González-Vega abarcan los grandes ámbitos del Derecho Internacional, desde el Derecho de los Tratados y el Derecho del Mar hasta los derechos humanos, la ciudadanía europea o la acción exterior de la Unión Europea. Recordó además su participación en la elaboración de la Ley de Tratados y su contribución a informes sobre ciudadanía europea, así como la concesión de la Encomienda al Mérito Civil.

González Vega relativizó la percepción de que el Derecho Internacional atraviesa una crisis sin precedentes. «Hace más de un siglo el jurista Fernández Prida ya hablaba de esa misma crisis», señaló, a la vez que repasó episodios de la historia reciente para demostrar que el sistema internacional ha sobrevivido a situaciones graves. Citó la guerra de Bangladesh; el genocidio del régimen de Pol Pot en Camboya; la tragedia de Ruanda, donde cerca de un millón de personas fueron asesinadas en unas semanas; y las guerras de la antigua Yugoslavia. Destacó la pasividad de Europa ante el genocidio ruandés como uno de los mayores fracasos internacionales.

A su juicio, los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un punto de inflexión que frenó el impulso de instituciones como la Corte Penal Internacional, creada en 1998. «Se ha producido un proceso de regresión que ha debilitado algunos de los mecanismos destinados a garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales», indicó. El profesor analizó las tensiones entre Irán y Estados Unidos o las guerras de Ucrania y Gaza, para ilustrar las dificultades de aplicación del Derecho Internacional cuando entran en juego las grandes potencias.

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González-Vega recordó que, desde la Paz de Westfalia de 1648, los Estados aceptaron someter sus relaciones a reglas comunes pese a no reconocer una autoridad superior. Posteriormente, el Congreso de Viena y el pacto Kellogg-Briand de 1928 contribuyeron a consolidar un orden jurídico que, aunque imperfecto, ha permitido perseguir los crímenes internacionales. El catedrático también lamentó que la ONU no haya respondido a las expectativas con las que nació hace ahora ochenta años

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