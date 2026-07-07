Oviedo da luz verde definitiva al Centro de Alfarería de Faro, que será "el motor de desarrollo de la zona rural"

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento aprobaron este martes por unanimidad el estudio de implantación del Centro de la Alfarería de Faro, un trámite administrativo que sirve para dar luz verde definitiva a un proyecto llamado a convertirse en el motor del desarrollo del medio rural de Oviedo, tal y como defendieron durante el Pleno varios de los portavoces municipales.

El consenso fue tal que incluso el líder socialista, Carlos Fernández Llaneza, felicitó al PP por haber conseguido sacar adelante una tramitación calificada como “tediosa” por el propio equipo de Gobierno. Fue la única vez que Llaneza intervino durante la sesión después de haber anunciado que va a echarse a un lado y que no va a presentarse como candidato a la alcaldía por el PSOE. Solo habló para aplaudir la gestión del departamento que dirige Nacho Cuesta, la mano derecha de Alfredo Canteli en el Consistorio. “Sin que sirva de precedente”, matizó. Eso sí.

Al término de la sesión, a consulta de este diario, el edil de Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, explicó que el proyecto del Centro de la Alfarería de Faro discurre según los plazos previstos y que las obras de este equipamiento, diseñado para salvaguardar la tradición artesana milenaria de esta zona de Oviedo, podrían incluso dar comienzo a principios del próximo año. “Ahora viene el trámite de licitación y ya se sabe que es difícil calcular los tiempos, pero nuestra intención es que todo se haga cuanto antes. De hecho, ya hemos adelantado algunos trámites para perder el menos tiempo posible”, dice Cuesta. El concejal popular se refiere a que la Junta de Gobierno ya había aprobado anteriormente el proyecto técnico para diseñar el complejo.

El nuevo equipamiento cultural tendrá un total de 290,42 metros cuadrados. El presupuesto base de licitación será de 841.901,35 euros y el plazo de ejecución de los trabajos, de seis meses. De esta forma, el Ayuntamiento hará realidad la histórica petición de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro de crear un centro donde se llevarán a cabo diversas actividades de promoción, así como jornadas de estudio, informes patrimoniales o visitas interpretativas, entre otras cosas.

El lugar elegido para la construcción es una parcela de titularidad municipal que se encuentra próxima al alfar de Fornaxe, incluido dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias. El edificio será de planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja de cerámica de color rojo. En el interior habrá una zona de recepción con capacidad para dieciséis personas, un taller con un aforo para once creadores y una sala de usos múltiples con zona de exposición con capacidad para 43 visitantes.

De igual forma, habrá un área con dos hornos eléctricos para la cocción de las piezas que se realicen tanto por los artesanos como por los interesados en esta técnica, un almacén de 40 metros cuadrados y dos baños. Uno de los servicios estará adaptado a las personas con movilidad reducida y el otro dispondrá en su interior de tres cabinas de inodoro.

También habrá un aparcamiento con capacidad para ocho automóviles y contará con dispositivos para recarga de vehículos eléctricos, una zona de juegos infantiles y una explanada donde se instalarán aparatos de gerontogimnasia. El trámite aprobado este martes sirve para planificar la mejor forma de ejecutar ese proyecto antes de llevarlo a cabo, asegurando que sea viable, eficiente y que cumpla con los requisitos técnicos y legales.

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Alejandro Suárez, concejal de IU-Convocatoria por Asturias, también tomó la palabra durante el pleno para hacer pública la aprobación de su grupo al proyecto de Faro. El edil también aprovechó para pedir que, dentro de esta iniciativa, se tenga en cuenta de alguna u otra forma la figura de José Vega, conocido popularmente como “Selito”, fallecido el pasado mes de enero y considerado como el último alfarero tradicional de Faro y todo un referente en cuanto a la preservación de la tradición cerámica de la región.