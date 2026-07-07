Oviedo instala la gran sala de cine al aire libre: Las Caldas acoge la primera sesión

La plaza de la iglesia de San Javier de La Tenderina debuta este año como sala cinematográfica al aire libre dentro de la programación elaborada por la Fundación Municipal de Cultura. Será el 28 de julio cuando el ciclo “Cine a la luz de la luna” llegue a esa ubicación, una de las dieciséis elegidas para las 21 proyecciones, que empiezan este miércoles, a las 22.15 horas, en el aparcamiento de las piscinas municipales de Las Caldas con “Wicked” (2024), dirigida por Jon M. Chu.

Este año, aseguró Pablo de María, coordinador de la iniciativa, “tenemos una localización nueva, en el barrio de La Tenderina, junto con otras ubicaciones que se han ido sumando a lo largo de las sucesivas ediciones por petición de las asociaciones de vecinos”. La idea con la que se organiza “Cine a la luz de la luna”, indicó, es “convertir diferentes rincones de Oviedo en salas de cine y que la comunidad de la zona disfrute de esas proyecciones”.

Este ciclo es “una romería itinerante de cine que recorre el concejo durante los meses de julio y agosto”, comentó De María, que organiza junto con otros los ciclos cinematográficos Saco y Radar. A diferencia de estos dos, “Cine a la luz de la luna” programa proyecciones al aire libre e itinerantes por el concejo, “tanto en el centro de la ciudad como en los barrios y en los pueblos”.

La programación se ha confeccionado con el objetivo de “concitar público de todas las edades en torno a la proyección de una película” en una “sala de cine efímera”. Junto a Las Caldas, núcleos como Trubia, Olloniego, Faro, San Claudio, Colloto y Tudela Veguín acogerán las sesiones, en las que se proyectarán doce películas “para todos los públicos”. También llegará el ciclo a barrios como La Florida, La Corredoria, Las Campas, Ciudad Naranco, La Tenderina o Pumarín.

Final en la plaza del Ayuntamiento

En el programa, cine clásico como “La gata sobre el tejado de zinc” (1958), dirigida por Richard Brooks) o “Una tarde en el circo” (1939), de Edward Buzzel, con los hermanos Marx, y contemporáneas como “Wicked” o “Cómo entrenar a tu dragón” (2025), de Dean DeBlois. Para cerrar el ciclo, un filme del manchego Pedro Almodovar, “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988).

Tras la inauguración de la programación en Las Caldas, la siguiente sesión está prevista para el día 13 de junio. En la plaza del Conceyín de La Corredoria se proyectará “Cómo entrenar a tu dragón”.

Tres días después, en la plaza del Fresno se podrá ver “La gata sobre el tejado de zinc”, una de las dos películas protagonizadas por Marilyn Monroe que se incluyen en el actual ciclo cinematográfico. El 17 de julio la sala de cine itinerante se traslada a la plaza de la Constitución, donde se proyectará “El temible burlón”, dirigida por Robert Siodmak en 1952.