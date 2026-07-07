La tienda que nació al final de la guerra y busca relevo para llegar a los cien años

Lencería Seyce nació como sedería en la Escandalera justo al final de la Guerra Civil en Oviedo, hacia el año 1937. "Al principio era una tienda que vendía un poco de todo lo relacionado con la confección, telas, trajes de caballero, camisas, incluso sábanas", cuenta María Jesús Cervero, la tercera generación de un negocio que fundaron sus abuelos, Cándido Cervero y su esposa, Hortensia Hermida, y al que ella ha dedicado 41 años, toda una vida laboral.

La tienda original de Seyce estaba en los bajos del actual edificio de Santa Lucía, al lado del Teatro Campoamor. "Mi abuelo había trabajado en Los Chicos, que era otro negocio de telas que estaba en la calle Fruela y eran primos suyos", comenta María Jesús Cervero, de la apuesta familiar por una tienda vinculada al género textil. Eran tiempos complicados de posguerra, pero el negocio de los abuelos, emprendedores natos, salió adelante, "con el apoyo de los clientes, de la familia y con mucho esfuerzo y dedicación", cuenta María Jesús Cervero. La sedería dio un giro casi por casualidad, con el paso de los años. "Pusieron una parada justo delante de la tienda, era el autobús que iba a la Residencia, a la zona de los hospitales, y entonces los clientes empezaron a pedir ropa interior, camisones, batas. Y claro, se especializaron en ropa interior", apunta la nieta.

El escaparate de Sederías Leyce, en la Escandalera. / C: F. C.

A la tienda de la Escandalera se sumó un almacén en la calle Río San Pedro, que a principios de la década de los años ochenta ya se convirtió en el segundo punto de venta . "Aquí había mucho paso porque estaba cerca de las estaciones de autobús y de tren y cuando abrió el Hipercor en las Salesas, esta tienda de Río San Pedro ya empezó a tener más peso, con mi abuela a cargo, mientras que mi tío siguió con la de la Escandalera hasta que cerró", detalla María Jesús Cervero, que recuerda como "con apenas cinco o seis años ya venía de niña a romper cajas en la época de Reyes, cuando teníamos vacaciones". Por aquel entonces "nunca pensé que iba a seguir sus pasos, aunque a mí siempre me gustó esto", confiesa. Cuando la abuela, con más de ochenta años, cedió el negocio, llegó la hora del relevo, de la mano de María Jesús Cervero y su hermano, quien estuvo poco tiempo. Más de cuarenta años al pie del cañón en los que ha tenida a su lado a una empleada, "responsable, algo que es difícil de encontrar, trabajadora y fiel, y que lleva treinta años aquí, Eva Elías Granda".

Para que la lencería Seyce sea uno de los negocios de mayor arraigo histórico atesora un manual de estilo que la familia Cervero ha convertido en saber hacer a lo largo de tres generaciones, tanto en la tienda de La Escandalera donde había "tantísimas cosas", como en la actual de Río San Pedro, donde está a la vista gran parte del catálogo porque "si no tienes producto, no vendes", sostiene María Jesús Cervero. Una tienda física que nota el tirón de la venta on line: "Poco a poco va a más", asegura. "Lo primero para llevar tanto tiempo en esto, es que te guste; después, saber escuchar y ayudar a la gente a encontrar la prenda que más le guste o necesite, la que mejor se adapte a su cuerpo", desvela la titular de la lencería decana del casco urbano de Oviedo. "Tenemos clientes de siempre, gente que ya venía de joven con su madre y ahora ya lo hacen con sus hijos y con sus nietos. Ves generación tras generación, clientas de toda la vida", asegura la responsable de Lencería Seyce.

"Proveedores de siempre"

Los tejidos, la confección de la prendas han cambiado, pero en Lencería Seyce "todavía trabajamos con alguna casa de proveedor, que ya tenían mis abuelos. Tenemos una casa de gallega, otra de valencia, también delPaís Vasco; los calcetines de la zona de Valencia. Casi todos nuestros proveedores son nacionales".

Noticias relacionadas

El negocio familiar cumplirá el próximo año nueve décadas de existencia, pero mira el futuro a corto plazo. "A mí me quedan algo menos de tres años y de momento no tengo relevo generacional, así que si a alguien le interesa...la verdad es que sería una pena que un negocio que lleva tantísimos años y que funciona, se perdiera". Toda una declaración de intenciones de una tienda que va camino, nada menos, que de un siglo de existencia.