Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
El concejal delegado de Servicios Básicos en la zona rural, Daniel Tarrio, visitó este miércoles El Campón junto a representantes vecinales y residentes para comprobar el resultado de las intervenciones en la zona
La huella de la Guerra Civil sigue aflorando en distintos puntos de Oviedo, una ciudad marcada por el cerco y por las construcciones defensivas levantadas durante aquellos años. Uno de esos vestigios ha aparecido ahora en El Campón, donde los trabajos de limpieza impulsados por el Ayuntamiento han dejado al descubierto un antiguo nido de ametralladora que permanecía oculto en el entorno.
La construcción se suma al patrimonio militar conservado en el concejo y aporta un nuevo elemento de interés a la senda recuperada que une la parte alta de El Cristo, junto a la Universidad, con la calle de La Magia y la entrada a El Campón. La actuación ha permitido poner en valor un recorrido que había quedado deteriorado y cubierto por la maleza.
Los trabajos forman parte de las mejoras acometidas en los últimos meses en la zona rural de Oviedo, con actuaciones de limpieza, asfaltado y renovación de puntos de iluminación. El concejal delegado de Servicios Básicos en la zona rural, Daniel Tarrio, visitó este miércoles El Campón junto a representantes vecinales y residentes para comprobar el resultado de las intervenciones.
Tarrio destacó la buena acogida que han tenido las actuaciones entre los vecinos y señaló que su satisfacción demuestra que las inversiones municipales “están dando resultados visibles” en los pueblos y núcleos rurales del concejo. El edil vinculó estas mejoras al compromiso del alcalde, Alfredo Canteli, con la zona rural. “El reconocimiento de unos vecinos que ven cumplidas sus demandas confirma que este es el camino que vamos a seguir recorriendo: continuar invirtiendo y trabajando para que la zona rural de Oviedo siga avanzando y ofreciendo la calidad de vida que merece”, afirmó el concejal.
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