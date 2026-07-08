Balbino González cumple cien años: una celebración de altos vuelos para el histórico responsable del aeródromo de La Morgal

Un siglo pasa volando. O al menos así ocurre cuando el eje de la vida son unas máquinas que surcan los cielos llamadas aviones que te apasionan. Ese es el caso de Balbino González, el histórico responsable del aeródromo de La Morgal, en Llanera, que, tal día como hoy, pero hace cien años, venía al mundo para engarzar con letras doradas su nombre en la crónica de los cielos asturianos del último siglo. "Es una leyenda de la aviación regional", elogiaron familiares y amigos a un hombre que estuvo al frente de la instalación primero, en su etapa militar; y después, tras el paso del complejo a la administración civil. ¿La celebración? Una fiesta de altos vuelos que consistió una comida en un conocido restaurante de Granda que congregó a más de 60 personas, incluidas visitas desde fuera del Principado.

"No contaba llegar a cien años, pero allí donde estuve lo pasé muy bien", cuenta González sentado en uno de los bancos de la terraza del establecimiento hostelero arropado por su familia más cercana, antes de relatar a grandes rasgos y con una lucidez extraordinaria como fue su carrera una carrera que despegó con fuerza en la década de los 40 del siglo XX, de adolescente, cuando entró en la Escuela de Especialistas de Málaga como mecánico. De allí, a la academia general del aire a Murcia, a Mallorca, a León...; también a Llanes, donde conoció a su esposa, Mercedes Saiz.

A finales de los 50 comienza su periplo en La Morgal, que en aquel entonces estaba bajo jurisdicción militar. González llegó como suboficial a alcanzar el rango de brigada del Ejército del Aire y acabó siendo responsable del complejo llanerense hasta su transformación en un recinto civil, una transición que a la que el propio aviador acompañó para continuar con su cargo ya en términos civiles.

González aprovechó su visión empresarial para fundar Asturavia (Asturiana de Aviación), una compañía de trabajos aéreos y publicidad a la que, ya colgado el uniforme, se dedicó en cuerpo y alma junto a la escuela de pilotos que abrió y que le valió ser el mentor de varias generaciones de aviadores asturianos; muchos de ellos, los que esperaban en esos momentos en las mesas del comedor a que comenzase el homenaje.

Esa herencia de disciplina y vocación castrense ha pasado de generación en generación hasta alcanzar a su nieto, Antonio Balbino Suárez. "Para mí, mi abuelo es el ejemplo a seguir; es la persona más importante de mi vida", confesó el joven, que hoy viste el uniforme de la Armada. Aunque reconoce ser la "oveja negra" por haber cambiado el aire por el mar, su aspiración es empatar con su ancestro y alcanzar el rango de suboficial. "Él ha tenido tres o cuatro accidentes, pero solo considera ‘gordos’ aquellos donde se mató gente", explica también el nieto, mientras el abuelo apostilla que hay dos tipos de pilotos: "Jóvenes y valientes o los que llegan a viejos".

Más allá de la mística del vuelo, el centenario estuvo plagado de emocionalidad. Su sobrina Marián González reseñó el sorprendente poder de convocatoria de su tío, uno que, en principio, no esperaban y terminó reuniendo a decenas de personas marcadas por sus enseñanzas y carisma dentro y fuera de los hangares. "Contactamos con antiguos compañeros, pilotos y mecánicos, y la respuesta fue inmediata. Algunos vienen de Cataluña, de Madrid... de todos los sitios", señaló la mujer.

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El encuentro culminó con la entrega de una placa de metacrilato y una acuarela obra de su propia sobrina que retrata una avioneta de Asturavia sobre el cielo de La Morgal. En sobre el metal, una inscripción resume el respeto de toda una profesión por su mentor: "Para Balbino González en su primer centenario, de su familia y amigos de altos vuelos". A sus cien años, el veterano brigada sigue manteniendo a todos "firmes", pero no con la autoridad militar, sino con aquella ganada por el cariño y una huella imborrable en todos los que lo conocieron.