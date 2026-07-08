Canteli, tras el rechazo ambiental a la Ronda Norte: "No me preocupa ni me extraña; espero un cambio de Gobierno para hacerla"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró este miércoles que el informe desfavorable del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la Ronda Norte "no me preocupa" y "tampoco me extraña", al considerar que responde a la postura mantenida hasta ahora por el Gobierno central y el Principado respecto a esta infraestructura. El regidor defendió que la circunvalación "no es un capricho" y reiteró que seguirá reclamando una obra que considera imprescindible para la movilidad de la capital asturiana, confiando en que un futuro cambio de Gobierno permita recuperar un proyecto cuya tramitación ambiental ha quedado frenada por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable emitida por el Ministerio.

Canteli afirmó que la resolución conocida este miércoles no le sorprendió porque, a su juicio, ya había sido anticipada por las declaraciones realizadas hace meses por el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, quien sostuvo que la Ronda Norte no figuraba entre las prioridades del Ejecutivo autonómico.

"Yo lo leí por la mañana y la verdad es que ninguna sorpresa. Ya había dicho el señor consejero que manda Oviedo, y no el presidente del Principado, que Oviedo nunca tendría una ronda norte", señaló el alcalde. "¿Quién es él para decirlo? Yo esperaba que Adrián explicara las palabras del consejero. ¿Me preocupa? No. ¿Me extraña? Tampoco. Es un poco la postura hacia Oviedo", añadió.

El alcalde vinculó la paralización del proyecto a una falta de voluntad política y expresó su confianza en que un cambio en el Ejecutivo central permita reactivar la actuación. "Yo espero que muy pronto haya un cambio de Gobierno y que el nuevo partido que dirija este país sí escuche a Oviedo y haga esa ronda norte. Yo sé que es lento, pero que nos escuche y que sepa que es una ciudad capital de región que necesita esa ronda norte", manifestó.

Frente a los argumentos ambientales esgrimidos por el Ministerio, Canteli defendió que el proyecto minimiza su afección al Naranco al contemplar un trazado soterrado. "No es un capricho, ni hace daño al Naranco. Decía el consejero que no quería el Naranco lleno de hormigón. Dios mío, si pedimos un túnel", afirmó. Más adelante insistió en esa idea: "Nosotros pedimos un túnel. Hombre, ir al País Vasco. Toda la ronda son con túneles. Yo no pido nada raro".

El regidor sostuvo además que la infraestructura cuenta con estudios técnicos suficientes. "El tema está estudiado por geólogos, está incluso la entrada y la salida controladas. Es querer. Y no quieren ayudar a Oviedo", lamentó. A su juicio, el rechazo al proyecto responde a una decisión política más que técnica. "Cuando no se quiere ayudar a Oviedo, pasa lo que está pasando", afirmó.

Preguntado por la posibilidad de recurrir la resolución del Ministerio, Canteli descartó por ahora esa opción y apostó por esperar a un cambio de escenario político. "¿Recurrir a quién? ¿A los mismos? No, esperar. Pero espero que esa espera no sea muy larga. Porque el país necesita ese cambio", señaló.

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Pese al revés administrativo, el alcalde reiteró que no renunciará a la reivindicación de una infraestructura que considera estratégica para el futuro de la ciudad. "Este alcalde, que espera seguir siendo alcalde después de las elecciones, luchará a muerte por esa ronda norte", concluyó.