El Centro Asturiano de Oviedo designa a sus mayores y jóvenes del año: "Es nuestra segunda casa"

El Centro Asturiano de Oviedo acaba de designar a sus representantes de honor para el ejercicio 2026, un año marcado por la proximidad del centenario de la institución. En esta edición, la entidad quiso reconocer la fidelidad ininterrumpida y el arraigo familiar otorgando el título de Mayores del Año al matrimonio formado por Pilar Carreño y Joaquín Fernández. De forma paralela, el club ha distinguido como Jóvenes del Año a Carlos Olay y Carmen Pastor, dos deportistas que encarnan los valores de esfuerzo y pertenencia de las nuevas hornadas de socios. Con estos galardones, el Centro refuerza su identidad como un espacio intergeneracional donde, a pesar de las décadas de diferencia, todos los protagonistas coinciden en una misma premisa: las instalaciones del Naranco y de la calle Uría constituyen su "segunda casa".

La historia de Pilar Carreño y Joaquín Fernández es el relato de una vida ligada indisolublemente a la evolución del club. Él se hizo socio el 1 de enero de 1972 y, apenas un año después, en 1973, contrajo matrimonio con su esposa. Desde entonces, el crecimiento de su propia familia corrió parejo al del Centro Asturiano. En sus instalaciones criaron a sus dos hijos, quienes se integraron plenamente en la vida social y deportiva de la entidad a través del patinaje artístico, el hockey sobre patines y la natación. "Hicieron la vida aquí", recuerda el matrimonio al evocar aquellos años entre entrenamientos, veranos y amistades que hoy perduran.

Tras su jubilación, la pareja mantiene una presencia diaria y activa. El marido es una figura habitual en la sala de billar, una disciplina en la que ha competido durante años en torneos sociales, logrando incluso un tercer puesto. Su carácter competitivo se extiende también a los juegos tradicionales asturianos; durante las fiestas patronales, ha cosechado diversas medallas en los campeonatos de rana, una actividad que sigue practicando con orgullo en la zona de La Casina, en el Naranco.

Carlos Olay y Carmen Pastor, en el club de campo del Naranco del Centro Asturiano de Oviedo. / CAO

La mujer, por su parte, diversifica su actividad entre el deporte y la cultura. Es frecuente encontrarla en las clases de gimnasia de las instalaciones deportivas o en la biblioteca de la sede de Uría. Además, el componente social sigue siendo el pilar fundamental de su estancia en el club, compartiendo partidas de parchís con su grupo de amistades. Para ambos, el valor del Centro reside en la comunidad que han construido durante más de cinco décadas. Siguen reuniéndose con su grupo de amigos para compartir cafés y conversaciones, evidenciando que el club ha sido el escenario de todas las etapas de su vida, desde la crianza de sus hijos hasta el disfrute de su tiempo libre actual.

El relevo de este sentimiento de pertenencia se personifica en Carlos Olay y Carmen Pastor, los Jóvenes del Año 2026. A pesar de su juventud, ambos han desarrollado su identidad personal y deportiva dentro de los límites del club. Carlos, socio desde hace una década, se vinculó a la entidad a través del hockey sobre patines, un deporte que le ha proporcionado algo más que técnica física. "Me ha enseñado valores muy importantes como el compañerismo, la empatía y el esfuerzo", señala el joven, quien define su experiencia en el Centro a través de tres conceptos: "Amistad, unión y diversión".

Para Carmen Pastor, la vinculación es incluso más temprana, ya que forma parte del censo de socios desde que era un bebé por decisión de sus padres. Su trayectoria está marcada por el triatlón, una disciplina de alta exigencia que le ha aportado la capacidad de "ser constante, organizarse para compaginar estudios y entrenamientos y no rendirse cuando las cosas no salen como esperas". Sus recuerdos más nítidos se ubican en la piscina exterior durante los meses estivales, la zona del futbolín y la pista de atletismo, lugares que frecuenta a diario.

Ambos jóvenes recibieron la noticia de su distinción con sorpresa y gratitud. "Me sentí muy afortunado; no todo el mundo tiene el privilegio de ser Joven del Año", explica Carlos, mientras que Carmen destaca que el galardón la hace valorar todavía más a las personas que han estado a su lado en este entorno familiar. Al ser consultados sobre qué hace diferente al Centro Asturiano, ambos coinciden en el factor humano. "Es un sitio muy cercano, muy familiar. Es donde he crecido y donde siempre me he sentido como en casa", afirma Carmen.

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De cara al futuro, y con la celebración del centenario del club en el horizonte de 2027, las dos generaciones premiadas comparten una visión optimista pero respetuosa con la tradición. Mientras los veteranos son reconocidos por representar a las familias que han cimentado la institución, los jóvenes aspiran a que el Centro siga evolucionando "sin perder ese ambiente cercano que hace que tantas personas nos sintamos como en una segunda casa", tal como declara Carmen Pastor con el mismo sentimiento que Pilar y Joaquín llevan cultivando desde aquel enero de 1972.