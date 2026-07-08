El Estado da la puntilla a la Ronda Norte de Oviedo: el ministerio de Transición Ecológica ve impacto ambiental en el Naranco

La Ronda Norte de Oviedo recibe el golpe definitivo por parte del Gobierno central. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha emitido una resolución desfavorable en la tramitación ambiental del proyecto "Acceso Norte a Oviedo", lo que supone un serio revés para una infraestructura, para la que se estimaba una inversión de 226 millones de euros en 2022, que llevaba décadas sobre la mesa y cuya ejecución defendía el Ayuntamiento de la capital asturiana.

La resolución, firmada el pasado 3 de julio, concluye con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable, un pronunciamiento que, en la práctica, impide que el proyecto continúe adelante en los términos en los que fue planteado en gran medida porque tendría un gran impacto ambiental en el Naranco, según algunos de los informes recabados de diferentes administraciones y organismos públicos. El documento está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), trámite que se producirá previsiblemente en los próximos días.

Según consta en el expediente oficial del Ministerio, el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, que en sus diferentes alternativas preveía la ejecución de túneles en el totémico monte, ha finalizado con una resolución negativa, culminando una tramitación iniciada en junio de 2023 y cerrada ahora con un dictamen contrario a la viabilidad ambiental de la actuación.

El proyecto, promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, contemplaba la construcción de un nuevo acceso al norte de Oviedo mediante una ronda de circunvalación de más de ocho kilómetros de longitud, concebida para aliviar el tráfico de entrada y salida de la ciudad.

La decisión del Ministerio de Transición Ecológica supone un punto de inflexión para una de las infraestructuras más debatidas de las últimas décadas en Oviedo. La declaración ambiental desfavorable impide la aprobación del proyecto tal y como fue diseñado y deja la iniciativa sin recorrido administrativo, salvo que el Estado optase por reformular completamente la actuación y reiniciar su tramitación ambiental.

La resolución llega después de más de tres años de procedimiento administrativo y pone fin, al menos por ahora, al desarrollo del denominado Acceso Norte a Oviedo, una infraestructura que había generado un intenso debate político y social entre las distintas administraciones y colectivos ciudadanos.

Noticias relacionadas

La publicación de la resolución en el BOE oficializará definitivamente el rechazo ambiental al proyecto y certificará el cierre de una tramitación que concluye con un pronunciamiento desfavorable por parte del órgano ambiental del Estado.