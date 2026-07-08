Las Estancias Coreográficas 2026 convierten Oviedo en un laboratorio internacional de investigación en danza contemporánea

Estancias Coreográficas ha presentado hoy en el Teatro Campoamor una nueva edición de su laboratorio de investigación y creación en danza contemporánea que lleva trece años congregando en Oviedo a destacados nombres del panorama nacional e internacional. Bajo el título "Procesos de coexistencia", el programa de este año reunirá, del 6 al 19 de julio, entre 30 y 40 profesionales para investigar nuevas metodologías de creación y reflexionar sobre la convivencia de tiempos, cuerpos, lenguajes y procesos dentro de la práctica coreográfica contemporánea. Creado en 2013, el proyecto ideado y dirigido por el coreógrafo ovetense Yoshua Cienfuegos se ha consolidado como uno de los proyectos de investigación en danza de mayor continuidad y prestigio del país.

"Siempre abogo por una danza útil. Por eso intentamos abrir las puertas para que sea una cita ineludible a nivel social, que se acerque a la ciudadanía, que no se quede en un reducto cerrado entre unos locos creando y pensando sobre danza, sino que realmente seamos útiles para la sociedad", ha explicado Cienfuegos. El coreógrafo ovetense considera un éxito "personal y profesional" que el proyecto se haya asentado en su ciudad natal. "Que la ciudadanía de Oviedo espere esta cita es un lujo para nosotros", añadía.

El laboratorio de danza conjuga la parte académica e investigadora con la parte creativa. "Para mí lo importante es que desde la práctica se genere pensamiento, que podamos verbalizar lo físico y trascender el ámbito académico", explicó Cienfuegos. La línea de investigación de esta edición traspasa las fronteras con la coordinación de Bernardo Orellana, miembro de la Escuela Moderna de Música y Danza de Chile y profesor de la Universidad de Artes del mismo país, así como la colaboración con investigadores de universidades mexicanas. Además, la propuesta va más allá de la danza y se complementa con otras disciplinas artísticas, de tal manera que los intérpretes trabajan en el mismo espacio con músicos y artistas plásticos.

Además, este año el proyecto profundizará su compromiso con la accesibilidad y la inclusión gracias a la colaboración con la ONCE, que permitirá enriquecer la investigación desde nuevas perspectivas sobre el cuerpo y la percepción. Laura Diepstraten, Catiana Romero y Pepa Llano son tres artistas con discapacidad visual que se han incorporado al proceso creativo desde distintas disciplinas. "Yo vengo del ámbito musical y es muy bonito trabajar la música desde otra perspectiva a la que estoy acostumbrada, combinándola con la danza", apuntaba Diepstraten, estudiante de canto moderno. Por su parte, Llano comparte el espacio con los bailarines desde una perspectiva multidisciplinar: "Hago un poco de acuarela, arcilla, pintura japonesa. Es un proceso de interacción e inspiración mutua entre ellos y yo. Yo estoy aquí, no miro ni para ellos y me inspiran. Son los silencios, los taconeos, la música, todo", explicaba. Catiana Romero, bailarina, destaca "ese sentimiento de colmena, de que todos formamos un todo para crear cosas maravillosas".

Los participantes de Estancias Coreográficas 2026 en el Teatro Campoamor. / Mario Canteli

"Nuestra metodología es la investigación-creación y parte desde la ciencia, de la posibilidad de generar divergencia en los foros del pensamiento científico", apuntó Bernardo Orellana. El coordinador de la investigación propone algo a lo que llama "metodología del vacío", cuyo espíritu es "entregarse a aquello que se tiene que descubrir 'in situ' y que abre nuevas miradas desde las necesidades que tiene cada uno de los creadores", explicaba. Este proceso metodológico se lleva de manera escrupulosa, con un trabajo riguroso que se plasma en el registro de los resultados obtenidos en cada una de las sesiones impartidas por los distintos profesores que forman parte del proyecto.

Natalia Thaïs lleva tres ediciones participando como intérprete en las Estancias Coreográficas. "Vuelvo porque es un proyecto único, Yoshua tiene una manera de crear muy única, desde una perspectiva muy interdisciplinar". Esa perspectiva es precisamente uno de los puntos fuertes del proyecto. "Nos nutrimos mucho de cada uno de los campos, desde la música a la cerámica. Son fuentes muy diferentes que se nutren entre sí, de forma colectiva", explicaba Raquel Zamora. Al finalizar las sesiones todos los artistas y profesores se reúnen en una mesa para plantear preguntas, reflexionar y aprender los unos de los otros. "En el mundo de la danza clásica todo es más trabajar, reproducirlo en un escenario y a lo siguiente. No hay tiempo para la reflexión; no te preguntan sobre tu interpretación. Esa es mi parte favorita, porque no lo había vivido nunca", señalaba Eva Fernández.

Al acto de presentación asistió también David Álvarez, concejal de Cultura de Oviedo, quien destacó el compromiso del proyecto durante estos trece años. "Estancias Coreográficas es ese complemento tan necesario de la programación de danza en la ciudad, donde tenemos un festival de danza consolidado y de éxito de público. Un complemento que aporta creación, investigación y reflexión. Es un espacio muy necesario en el ámbito cultural que sigue creciendo año tras año", afirmó el edil.

Noticias relacionadas

El programa de actividades abiertas al público arranca con la proyección del documental "Adictos a la danza" el 11 de julio, a las 11.00 horas, en los Cines Embajadores de Oviedo, una proyección dedicada a la edición anterior del proyecto, junto con la proyección del videoarte "Intersticio". Ese mismo día, a las 19.00 horas, el Museo Etnográfico de Quirós inaugurará una exposición con vestuario y resultados plásticos surgidos de anteriores ediciones, acercando el proyecto al medio rural asturiano. Como parte del diálogo con otros proyectos de investigación artística, el 19 de julio, a las 12.00 horas, el espacio Postigo Abierto acogerá "Viaje Sensacional", una muestra de teatro sensorial inclusiva desarrollada por el Laboratorio de Creación Escénica del CAI de Pando (Langreo), bajo la coordinación de Agustín Pérez. El mismo día, a las 19.30 horas, tendrá lugar la gala de cierre de la edición, en el Teatro Filarmónica. "Ya sé que competimos con el Mundial, pero vamos a intentarlo", bromeaba Cienfuegos.