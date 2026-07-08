La familia Yaroshenko descubre los encantos de Oviedo sobre ruedas: así son las vistas sobre el bus turístico de la capital

Sofia Yaroshenko paseaba con su familia por el Campo San Francisco cuando vio pasar el distinguible autobús turístico de doble planta, miró a sus padres y rápidamente les convenció para subir. “Ayer caminábamos por la catedral y nos gustó mucho, pero el bus nos ha ayudado a tener una imagen más amplia de la ciudad”, comentaba su padre, Yegor Yaroshenko después de la ruta circular de 55 minutos que, además de llevarles por las zonas más representativas de la ciudad, les ofreció una privilegiada panorámica desde la falda del monte Naranco. La familia, originaria de Rusia pero residente en Valencia, visitaba Oviedo por primera vez, “nos ha gustado mucho y la audioguía ha sido muy útil”, afirmaba Sofia al bajar.

Sofia Yaroshenko y su madre Tatyana Yaroshenko al finalizar el paseo. / Mario Canteli

El autobús “Oviedo City View” se encuentra en marcha por quinto año consecutivo, pero esta vez estrena una audioguía con posicionamiento GPS que acompaña la experiencia. “Al monte hemos subido en coche, pero es más interesante ir con el bus porque, gracias a la audioguía, te explica datos históricos que, si no, no te enterarías”, explican Nazaret del Pino y Jose María Díaz, que, con sus dos hijas, vinieron desde Sabadell para visitar la ciudad. “Siempre que vamos de vacaciones buscamos el bus turístico porque es una opción interesante y rápida para visitar lo más emblemático”, afirman. Con una audioguía ofrecida en ocho idiomas y un servicio cada hora de 11 a 20 h, el de Oviedo es el único bus turístico vigente en Asturias. Esta experiencia no solo atrae a visitantes de toda España y el extranjero, también son muchos los ovetenses que deciden darle una oportunidad a ver su ciudad desde las alturas. “Hay quien te dice: traje al guaje porque no callaba con el bus y al final me gustó mucho'”, comenta Richard Laz, que conduce el autobús desde hace cuatro años. También hay usuarios que repiten la experiencia, “años pasados tuve una clienta de Oviedo que venía siempre al inicio y al final de la temporada”.

Los usuarios disfrutando de la parte de arriba del autobús. / Mario Canteli

El techo abierto cuenta con un toldo que, en los días de sol, queda ligeramente entreabierto para ofrecer sombra, y en los lluviosos resguarda a aquellos que deciden subir a lo más alto para observar la ciudad. Además, explica Richard, el servicio “Hop on Hop Off” permite “con un solo billete subir las veces que quieras en el día durante el horario de servicio, exceptuando el segundo y tercer viaje”. La audioguía avisa de cada parada y muchos aprovechan esta prestación, asegura, “hay quienes lo cogen por la mañana, hacen una parada para comer y luego lo retoman para subir al Naranco”.

El autobús turístico llegando a la parada en Marqués de Santa Cruz. / Mario Canteli

La ruta comienza en la marquesina situada en la Calle Marqués de Santa Cruz, frente a El Escorialín, y recorre diversas calles, permitiendo ver desde una altura privilegiada edificios como el Teatro Campoamor, la Basílica de San Juan el Real o El Vasco. Sin embargo, lo que más suele impresionar es la subida por la avenida de los Monumentos, “se quedan muy sorprendidos con la vista panorámica. Amplía el horizonte del turismo andando, si no fuera por el servicio, muchos no subirían”, afirma Richard, quien explica que “algunos se quedan con ganas de llegar arriba del todo y me preguntan cómo pueden hacer para subir”. Para quienes visitan Oviedo por primera vez o para los que lo conocen perfectamente, el autobús turístico se presenta, este verano, como una gran oportunidad para descubrir y disfrutar la ciudad desde una perspectiva diferente. “He aprendido cosas que no sabía de la ciudad con la audioguía”, confiesa Richard, que garantiza que después del paseo, “la gente queda encantada”.

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El conductor, Richard Laz, antes de comenzar la ruta. / Mario Canteli

El autobús con el diseño del skyline de Oviedo en los laterales seguirá recorriendo la ciudad hasta el 30 de septiembre en la temporada estival. El resto del año lo hace el fin de semana y en fechas señaladas como el puente del Pilar, el de La Inmaculada y en Navidad.