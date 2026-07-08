IU urge al Ayuntamiento de Oviedo a reforzar la Escuela de Música ante la "falta de personal" y el "deterioro" del servicio

IU-Convocatoria por Oviedo denunció este miércoles que la "falta de docentes" y de oferta de plazas están lastrando el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música “María Teresa Prieto”, un centro que cuenta con una demanda ciudadana al alza, pero que se enfrenta actualmente a un "deterioro" del servicio y a un número creciente de solicitudes desatendidas. Así lo estima la formación, que pone el foco en la parálisis administrativa que impide reemplazar al profesorado saliente.

El portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, instó al gobierno local a tramitar con urgencia las plazas vacantes por jubilación en las especialidades de lenguaje musical y guitarra, además de reforzar la plantilla de pianistas acompañantes. "Es fundamental cubrir también la plaza de la Coordinación de la Escuela, una figura clave para el buen funcionamiento de la misma", puntualizó.

Desde IU señalan que esta situación no es nueva y que el malestar ya ha sido manifestado tanto por los trabajadores del centro como por los usuarios. A pesar de que el interés por la formación musical en la ciudad es cada vez mayor, la falta de respuesta institucional está provocando que numerosos alumnos se queden sin acceso a las aulas cada curso, indica el partido. "Siempre es una buena noticia que haya incremento de demanda en cualquier actividad educativa y cultural, pero se debe dar respuesta por parte de las administraciones", lamentó Llamazares.

La formación vincula directamente el futuro de la escuela con las aspiraciones internacionales de la ciudad. Según el portavoz, la apuesta por la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura debe traducirse en hechos concretos, como el "blindaje" del convenio con el Principado de Asturias para asegurar el crecimiento del centro.

Para el grupo municipal, el sostenimiento de la formación musical debe entenderse como un "eje fundamental de desarrollo" que va más allá de lo puramente educativo. Por ello, IU elevará estas cuestiones a la sesión de la próxima semana de la Comisión de Educación y Cultura con el objetivo de exigir a la administración la cobertura de las vacantes en la Escuela de Música para que cuente con los recursos humanos necesarios en su gestión diaria y revertir la presunta pérdida de calidad asistencial.