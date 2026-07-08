Manuel García Rubio: "En la creatividad humana reside nuestra gran esperanza como especie"

Manuel García Rubio (Montevideo, Uruguay; 1956), nacido en el exilio y retornado con su familia a Asturias cuando tenía diez años, ha logrado hacer de su nueva novela, "Mariposas sobre el piano", una obra humana y trascendente y un homenaje a la resistencia frente a la peste de la guerra. Literatura, música y pintura conforman el refugio donde se cobijan los protagonistas, embelesados por los delicados toques de piano de una niña. Acción y sentimiento se dan la mano en un sensacional libro que nos recuerda la naturaleza de nuestra condición. La prosa cercana y cálida del autor asturiano hace el resto.

Ha querido describir la Resistencia con toda su estirpe romántica.

Me parece una magnífica presentación de uno de los motivos por los que he escrito "Mariposas sobre el piano". Hablo de la actitud de resistir ante la injusticia y la arbitrariedad, y de hacerlo como nos lo recordaba un intelectual italiano, Antonio Gramsci: con el pesimismo de la inteligencia, pero con el optimismo de la voluntad.

¿La literatura se erigirá como un bálsamo?

Creo que lo ha sido siempre. Hay una aparente contradicción en la gran literatura, y es que pretende contar de forma bella historias que, muchas veces, son muy duras, incluso terribles. Cuando el autor consigue ese propósito, el texto, en efecto, deviene en bálsamo. En "Mariposas sobre el piano" se narra el encuentro, doloroso de dos muchachas, ambas en circunstancias atroces. Desde un punto de vista estilístico, mi objetivo ha sido ese, precisamente, el de que la belleza facilite el acercamiento a una determinada realidad nada amable.

Para completar el triplete artístico aparecerá un pintor y una niña que toca deliciosamente el piano.

En mi novela, el arte tiene un valor muy significativo. En ella, la música y las bellas artes se dan la mano para subrayar que en la creatividad humana reside nuestra gran esperanza como especie. Por cierto, creo que su presencia transversal y simbólica contribuye a darle a la narración una determinada plasticidad, algo que muchos lectores me han señalado.

Tiene algo de intriga, semejante a una novela de espionaje.

Para mí, la novela es, en realidad, una fábula moral de formato, muy clásico, en el que priman tanto el discurso como la anécdota, movilizada por una tensión que, tal como me indicas, tiene algo del misterio de algunos géneros, el del espionaje entre ellos.

El poder de la historia humana supera a la tragedia.

No sé si la supera, pero al menos la iguala. La tragedia es intrínseca a la condición del ser humano. "Memento mori" se les decía a los generales romanos victoriosos, "recuerda que eres mortal". A partir de esta evidencia, solo nos queda paliar el dolor con dignidad y belleza.

¿Volverá la profusión de novelas con trasfondo bélico tras los últimos acontecimientos?

No cabe duda de que vivimos tiempos amenazados por la ambición de poder, por el egoísmo que lleva a acaparar recursos, y, por tanto, por la violencia. La literatura ya está dando avisos de los riesgos que nos acechan, por ejemplo, desde el género de las distopías. La literatura bélica ha persistido desde Homero, sin solución de continuidad. No nos libraremos de ella. Lo bueno es que ha dado obras maestras de las que aprender y disfrutar.

¿El intelectual de este tiempo será comprometido o no será?

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Plantea un debate clásico. Yo creo que cualquier persona, al margen de cuál sea su condición, debe ser consciente de que el mundo en el que vive no es el resultado de una herencia del pasado, sino el préstamo que nos hacen las generaciones futuras. De aquí se deriva una determinada responsabilidad para todos. Desde luego, el intelectual no está exonerado de cumplir con esa exigencia. Y, como todo el mundo, ha de hacerlo con honradez sin abusar de la posición de privilegio, en la que en ocasiones se encuentra.