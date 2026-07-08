Oviedo suma otro acto de apoyo a la candidatura a capital europea de la cultura: La fase final de la Liga española de debate universitario se celebrará en la ciudad

La fase final de la Liga española de debate universitario (Ledu) tendrá como sede Oviedo. El evento, que reunirá a los mejores oradores universitarios españoles, modificará sus fechas habituales, y se celebrará del 6 al 8 de noviembre, para integrarse en los actos de apoyo a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

En la fase final de la competición decana del debate académico en España competirán los 16 mejores equipos del circuito nacional, clasificados tras imponerse en los principales torneos universitarios celebrados durante el curso. Se prevé que acudan a la capital regional unos 200 asistentes, entre debatientes, jueces, formadores, representantes de clubes y aulas de debate, instituciones, universidades y entidades colaboradoras.

Los equipos participantes tendrán que defender posturas a favor o en contra sobre una cuestión de máxima actualidad e interés público que será anunciada próximamente y estará vinculada a la candidatura ovetense. La Liga española de debate universitario llega a la vigesimosexta edición y ha tenido como sede en los años anteriores Vitoria Gasteiz, Melilla, Córdoba, Zaragoza, Pozuelo de Alarcón, Cuenca, Valladolid, Santander, Salamanca o Madrid. En estas ciudades han competido los mejores equipos tras la clasificación disputada a lo largo de todo el curso en los principales torneos de debate académico de España.

El concejal de Planeamiento del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, destacó que «la posibilidad de celebrar un evento de esta naturaleza en la ciudad supone, sin duda alguna, un respaldo muy importante a la candidatura a capital europea de la Cultura». «Refrenda su condición de ciudad abierta, acogedora, dinámica y sobre todo amable, empeñada en construir y trasladar un mensaje de respeto y tolerancia», dijo.

Mesas de participación

Alfonso Rodríguez de Sadia, CEO de Ledu, afirmó que «Oviedo reúne historia, cultura, universidad, talento y una clara vocación de futuro». «Que la fase final de Ledu se integre en los actos de apoyo a Oviedo 2031 refuerza una idea que compartimos plenamente: Europa se construye desde el diálogo. Durante esos días, la ciudad será una capital de la palabra, del pensamiento crítico y de la juventud con impacto», añadió.

El equipo de la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 centra su trabajo esta semana en las mesas de participación. Las reuniones, que se iniciaron el lunes y concluyen hoy, se han centrado en las áreas de educación, accesibilidad y cuidados, cultura y diversidad y territorio y comunidad.