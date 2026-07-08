La Policía Local de Oviedo estrena una de las flotas más ecológicas de España al usar sólo vehículos híbridos enchufables: "Los malos van a tener mucho miedo"

Máquinas como los BMW X1, Serie 2 y Serie 3 híbridos enchufables. Esos son los vehículos con los que contará desde este miércoles la Policía Local de Oviedo para patrullar las calles de la ciudad. "Los malos van a tener mucho miedo", bromeó durante la presentación el director comercial del Grupo Autosa, concesionario oficial de BMW en Asturias, José Luis Fernández. Los 21 vehículos presentados forman parte de un contrato de renting con un coste de 369.000 euros anuales durante cuatro años, prorrogable uno más, y permitirán completar una flota de 32 vehículos, todos híbridos enchufables y de cero emisiones, lo que sitúa a Oviedo entre las pocas ciudades de España con una Policía Local íntegramente electrificada.

La presentación tuvo lugar este miércoles en la calle Pelayo, frente al Teatro Campoamor, donde la hilera de los nuevos coches policiales atrajo la atención de decenas de curiosos. De los 21 vehículos exhibidos, "15 estarán rotulados para el servicio ordinario y seis serán camuflados", explicó el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. La renovación de la flota se completará en las próximas semanas con la incorporación de tres nuevos furgones, que se sumarán a otros ocho vehículos ya entregados y operativos. De este modo, la Policía Local dispondrá de una flota completamente renovada de 32 vehículos, todos ellos nuevos e híbridos enchufables.

Durante el acto, el alcalde, Alfredo Canteli, destacó que Oviedo continúa siendo eso, una ciudad pionera en la incorporación de vehículos de bajas emisiones. También defendió la apuesta del Ayuntamiento por seguir modernizando los servicios públicos. Además, mostró su satisfacción porque el contrato haya recaído en una empresa asturiana y "de un empresario ovetense", haciendo referencia a José Luis Fernández, presidente y fundador del Grupo Autosa.

Por su parte, el director comercial del Grupo Autosa, José Luis Fernández hijo, recordó que Oviedo fue el primer ayuntamiento de España en incorporar vehículos policiales híbridos enchufables y aseguró que, con esta renovación, la ciudad "vuelve a situarse entre las referencias nacionales en movilidad sostenible aplicada a los cuerpos de seguridad". Además, puso el acento en la seguridad de los nuevos BMW, equipados "con los últimos sistemas de asistencia a la conducción y adaptados específicamente al trabajo policial".

Noticias relacionadas

El acto sirvió también para que el , José Luis Fernández, el padre, reiterara la apuesta de la compañía por Oviedo. Tras la reciente inauguración de las instalaciones de Armor Systems en Olloniego, especializadas en la transformación de vehículos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fernández anunció la compra de una nueva parcela de 7.800 metros cuadrados en el polígono empresarial para desarrollar un nuevo proyecto vinculado a la actividad del grupo.