La Policía Local de Oviedo pierde «entre diez y quince agentes» al año por jubilación, una merma constante que dificulta las aspiraciones del Ayuntamiento de aumentar la plantilla actual –con 258 funcionarios– hasta los 300 componentes. Ese es el número que el Consistorio considera idóneo para una ciudad del tamaño de Oviedo, tanto por su población como por las recomendaciones europeas para municipios de características similares. A esa dificultad se suma que los agentes del cuerpo municipal pueden retirarse antes que otros profesionales por las particularidades de su trabajo. «Es la pescadilla que se muerde la cola. Estamos tratando de convocar plazas, pero al mismo tiempo resulta difícil llegar al número previsto porque nos vamos quedando sin agentes», sostiene Francisco Javier Lozano, comisario principal de la Policía Local. «En cualquier caso, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se está trabajando en ello porque Oviedo merece ser una ciudad muy segura», añade.

La convocatoria más inmediata para tratar de cubrir esas bajas tuvo lugar este miércoles en el auditorio del Palacio de Congresos, en el edificio Calatrava, donde a las cinco de la tarde se celebraron las pruebas del proceso selectivo para incorporar 32 agentes a la Policía Local de Oviedo. Las plazas corresponden a las ofertas de empleo público de 2019, 2020 y 2022. En total, se presentaron 402 aspirantes de los 631 que habían formalizado la solicitud. «Una de las cosas que me llama la atención es que la media de las personas que se presentan está entre los treinta y los cuarenta años. Ya no son todos más jóvenes como ocurría antes», señala Javier Lozano.

Antes del inicio de la prueba, los nervios se mezclaban con las ganas de que llegase una cita que estuvo durante mucho tiempo en el aire por los obstáculos judiciales. De hecho, el proceso fue suspendido de forma cautelar por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, tras un recurso del sindicato CSIF contra las bases por el requisito de altura mínima: 1,60 metros para las mujeres y 1,65 para los hombres. El sindicato alegaba que esa diferencia podía resultar discriminatoria a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El juzgado le dio la razón, la convocatoria fue anulada y el Ayuntamiento tuvo que modificar las bases hasta en dos ocasiones.

El camino al empleo

Borja Rodríguez, de Luarca, y su amigo, el gijonés Enol Fernández, por ejemplo, llevaban mucho tiempo preparando el examen al que se presentaron este miércoles en el Calatrava. «En principio tendrían que haber convocado la prueba hace ya cuatro años. Hay gente que lleva mucho tiempo esperando porque una plaza en Oviedo es un caramelo», asegura Enol Fernández. Aitor Prendes, también fue de los que probó suerte este miércoles en el Palacio de Congresos. Como muchos de los aspirantes, también se va a presentar mañana a la convocatoria unificada para agente de Policía Local en varios ayuntamientos de Asturias, en la que se ponen en juego otras 61 plazas. «Con cada examen que haces vas cogiendo experiencia, así que hay que probar y no rendirse dice. La suerte ya está echada.

Tras hora y media de examen para responder a 90 preguntas, quienes pasen la criba –unos 200– podrán presentarse a las pruebas físicas y, si las superan, llegarán a la fase definitiva: las entrevistas personales y las pruebas psicotécnicas. «Estamos muy nerviosos, nos jugamos el futuro», decía Ángela Rodríguez, una ovetense, a las puertas del auditorio.

El Ayuntamiento, mientras tanto, ya trabaja en nuevas convocatorias para seguir acercándose al objetivo de los 300 agentes. La Concejalía de Seguridad Ciudadana ultima las bases para cubrir otras 47 plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023, 2024, 2025 y 2026: 41 serán de turno libre y seis estarán reservadas a militares profesionales. A ellas se sumarán otras seis plazas por el turno de movilidad, correspondientes a las ofertas de 2025 y 2026, dirigidas a policías locales que ya ejercen en otros municipios.

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«Seguimos trabajando para aumentar la plantilla y para que Oviedo siga luciendo la vitola de ser una de las ciudades más seguras de Europa», subraya el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que señala también a la tasa de reposición fijada por el Gobierno central como uno de los principales frenos: «El Ayuntamiento podría tener recursos en sus arcas para contratar a más policías, pero Madrid nos pone límites y así es muchísimo más difícil lograr los objetivos. Lo que nosotros tenemos muy claro es que vamos a hacer todo lo posible para que los ciudadanos de Oviedo cuenten con un cuerpo policial aún mejor que el que tienen actualmente, cuyos agentes hacen una labor admirable».