Primarias en el PSOE de Oviedo: Masip respalda a Nuño, Cueto suma apoyos del entorno de Wenceslao López y Llera gana enteros en la FSA

Los más de 600 militantes de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) comienzan a definir el mapa de apoyos en las primarias para elegir al candidato a la Alcaldía. Mientras el exalcalde Antonio Masip ha dado un respaldo público a Enrique Rodríguez Nuño, Almudena Cueto consolida apoyos entre dirigentes y ediles vinculados al gobierno municipal encabezado por Wenceslao López entre 2015 y 2019, y Sergio Llera gana terreno en distintos sectores de la Federación Socialista Asturiana (FSA), incluidos algunos que inicialmente contemplaban con interés la opción de Nuño. Los tres aspirantes disponen hasta el sábado para reunir los 98 avales necesarios y ratificar oficialmente sus candidaturas.

El movimiento más relevante de las últimas horas ha sido el protagonizado por Antonio Masip, alcalde de Oviedo entre 1983 y 1991, quien ha decidido hacer público su aval a Enrique Rodríguez Nuño. En el mensaje remitido a militantes explica que ha respaldado al actual director general de Mayores del Principado porque le parece «una persona honesta» que «ha gestionado muy bien sus responsabilidades». Además, añade que «Enrique puede ser un buen alcalde» y justifica hacer pública su decisión porque, pese al carácter secreto del voto, entiende que su trayectoria política le obliga a expresar abiertamente su posición.

La candidatura de Rodríguez Nuño también mantiene una posición sólida entre parte del grupo municipal socialista. Cuenta con el apoyo de la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara y despierta simpatías en el entorno más próximo al portavoz Carlos Fernández Llaneza. Asimismo, la secretaria general de la AMSO, Delia Losa, insiste en mantener una posición de neutralidad durante el proceso, aunque en el partido es conocida la buena consideración que mantiene hacia el director general de Mayores, al que algunos dirigentes definen como un perfil moderado con capacidad para ampliar el espacio electoral del PSOE en la capital asturiana.

Por su parte, Almudena Cueto continúa reforzando su candidatura entre integrantes de la lista socialista que permitió la formación del gobierno tripartito liderado por Wenceslao López, de la que la precandidata ocupó el octavo puesto. Aunque el exalcalde evita posicionarse y se limita a señalar que «ahora estamos en un proceso interno y no toca pronunciarse», sí ha hecho público su respaldo el exconcejal Diego Valiño, que incluso animó en redes sociales a otros militantes a avalarla, y se da por hecho que también dará el paso la concejala Marisa Ponga, única edil socialista de aquel ejecutivo que permanece en la corporación municipal.

Apoyo regional

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Mientras tanto, Sergio Llera, continúa sumando respaldos entre diferentes sectores de la dirección regional socialista. Si bien el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, mantiene una escrupulosa neutralidad, algunos dirigentes de la FSA consideran que el líder de Juventudes Socialistas representa un candidato «rompedor» capaz de imprimir un nuevo rumbo al PSOE ovetense. Algunas fuentes también sitúan en su entorno al diputado regional Ricardo Fernández, aunque este prefiere mantenerse al margen. En la Casa del Pueblo, entre tanto, la recogida de avales mantiene una intensa actividad antes del cierre definitivo del plazo del próximo sábado.