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El PSOE acusa a Nacho Cuesta de mentir sobre el Calatrava

Los socialistas reprochan al equipo de gobierno de Oviedo haber esperado a un contrato de emergencia para sustituir equipos de climatización ya advertidos en informes

Juan Álvarez y Carlos Llaneza

Juan Álvarez y Carlos Llaneza / GMSO

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El Grupo Municipal Socialista de Oviedo acusó este miércoles al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, de faltar a la verdad sobre la situación de la galería comercial del Calatrava al asegurar que el Ayuntamiento desconocía el estado de los aerocondensadores del sistema de climatización. El PSOE sostiene que los informes municipales ya advertían desde hace dos años del deterioro de estos equipos y reprocha al equipo de gobierno haber esperado hasta la tramitación de un contrato de emergencia de 240.000 euros para acometer su sustitución.

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En una rueda de prensa, el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, aseguró que la documentación municipal contradice las explicaciones ofrecidas por Cuesta y afirmó que el Ayuntamiento conocía el problema desde la adquisición de la galería comercial. "En política uno puede equivocarse. Lo que no puede hacer es mentir", señaló.

Los socialistas explicaron que el informe elaborado por la arquitecta municipal con motivo de la compra del inmueble ya recogía que los aerocondensadores presentaban un estado deficiente y recomendaba su sustitución, por lo que consideran que el deterioro de estas instalaciones era conocido por el equipo de gobierno desde junio de 2024.

El concejal socialista Juan Álvarez sostuvo que el expediente del contrato de emergencia confirma que la sustitución de estos equipos resulta imprescindible para poner en funcionamiento la climatización de las zonas comunes y superar la inspección obligatoria del organismo de control autorizado, un requisito necesario para la apertura legal del edificio.

Álvarez también rechazó las afirmaciones de Cuesta sobre el funcionamiento de las instalaciones del complejo de Buenavista. Según explicó, los aerocondensadores objeto del contrato únicamente prestan servicio a la galería comercial, mientras que el hotel y las dependencias administrativas cuentan con sistemas de climatización independientes. "Basta con comprobar que el hotel y las consejerías están climatizados para desmontar esa versión", afirmó.

Para el PSOE, la actuación del equipo de gobierno responde a una falta de planificación que ha obligado a recurrir a un contrato de emergencia cuando la apertura de la sede de la Universidad Alfonso X el Sabio en la galería comercial está próxima.

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Fernández Llaneza reclamó al alcalde, Alfredo Canteli, que desautorice las declaraciones del concejal de Urbanismo, rectifique las afirmaciones realizadas sobre este asunto y explique por qué el Ayuntamiento no actuó antes pese a las advertencias de los servicios técnicos.

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