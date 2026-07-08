La rehabilitación de una fachada BIC en el casco histórico de Oviedo despierta el interés de cuatro empresas tras quedar desierto un primer concurso

Cuatro empresas presentaron su oferta para optar a rehabilitar la fachada histórica del Conservatorio “Eduardo Martínez Torner”, una actuación que la Consejería de Educación sacó a licitación por segunda vez después de que el contrato quedase desierto en la primera ocasión. Los trabajos, que tienen un presupuesto de 244.585 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se proyectaron tras la orden de ejecución de obras en el inmueble que fue dictada por el Ayuntamiento de Oviedo en 2021. Apuntaba esa resolución a razones de seguridad y ornato público para reclaman a la propiedad, el Principado, que abordase la reparación de los daños.

La administración autonómica hizo un primer intento en mayo de 2023, pero el concurso quedó desierto. Tres años después, sacó a licitación de nuevo el contrato con un nuevo proyecto tras el estudio previo de la piedra de la fachada. Cuatro empresas han presentado sus ofertas, aunque la mesa de contratación ha propuesto la exclusión de una de ellas por superar el presupuesto ofertado al fijado en la licitación.

Las propuestas económicas fueron trasladadas al Servicio de Infraestructuras Educativas para su análisis. La fachada principal del Conservatorio “Eduardo Martínez Torner”, que da a la Corrada del Obispo, es Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento. En 2024 fue cubierta por una malla protectora, tras producirse desprendimientos.

Restauración de los miradores

Las fachadas del edifico histórico, Casa del deán Payarinos, tienen una superficie de 673 metros cuadrados. El proyecto prevé el examen de la totalidad de las superficies pétreas de las fachadas, retirando los elementos inestables y saneando la piedra.

También se reintegrará parte del material perdido por erosión o por desprendimiento y se acometerá el cosido de las grietas y el sellado de fisuras. Los miradores necesitan una restauración completa y se actuará, además, en las ventanas de madera.