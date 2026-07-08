San Juan honra con toda su luz a Antonio Bascarán, el médico que se dedicó "a la vista de los demás"
La basílica del centro se llena con amigos y pacientes que quisieron manifestar sus condolencias a la familia del oftalmólogo ovetense: "Ayudó a miles de personas a recuperar un sentido precioso"
La basílica de San Juan honró este miércoles con toda su luz el último adiós de familia, amigos y pacientes a Antonio Bascarán, el médico que dedicó toda su vida profesional "a la vista de los demás". El templo del centro ovetense se llenó en para el funeral de un oftalmólogo que ha sido referente en la medicina asturiana y que falleció el pasado martes, a los 86 años, a causa de un cáncer de esófago. Profundamente creyente, sus cenizas ya reposan en la capilla-columbario de Nuestra Señora del Carmen, en la basílica de San Juan, donde fueron depositadas por uno de sus nietos en un acto de intimidad familiar.
Antonio Bascarán quiso llevar "su fé con naturalidad, sin estridencias" hasta su funeral de despedida, según relató el párroco de San Juan, Javier Suárez, en su homilía. Plenamente consciente de la fase terminal de su enfermedad, el oftalmólogo pidió una entrevista a su párroco meses atrás, en mayo, para hablar de los detalles de su propio funeral. "Me dijo: ‘Estoy en el final del camino. Estoy desahuciado, ya recibo los cuidados paliativos’. Comentó que quería que fuera todo sencillo", desveló Javier Suárez, en una misa de funeral en la que hubo varios sacerdotes concelebrantes, entre ellos Francisco Javier Gómez Cuesta, el párroco de San Pedro, la iglesia situada en uno de los extremos de la playa de San Lorenzo, en el barrio de Cimadevilla .
De aquella conversación, hubo una petición de Bascarán "que me llegó al corazón", contó este miércoles el párroco de San Juan. "El, que dedicó su vida a la vista de los demás, pidió que la basílica estuviera bien iluminada. Así que hoy están todas las luces de San Juan encendidas, como era su voluntad. Esa luz tiene un nombre: Jesucristo", afirmó Javier Suárez, en una homilía en la que también aludió a "la enorme intensidad y espiritualidad" de la celebración de la Pascua del Enfermo, en la propia parroquia, a la que acudió Antonio Bascarán con su esposa, semanas atrás. El párroco también destacó en su homilía el empeño y profesionalidad que puso a lo largo de su carrera Antonio Bascarán "para ayudar a miles de personas a recuperar un bien y un sentido tan precioso como la vista".
La luminosidad de la iglesia de San Juan el Real acompañó a la familia, amigos y pacientes que asistieron al funeral, entre quienes se encontraban el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y varios concejales de su equipo de gobierno, como el teniente de alcalde, Mario Arias; la concejal delegada de Economía, Leticia González; la concejal de Deportes, Conchita Méndez y el concejal responsable de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.
En la misa por Antonio Bascarán hubo presencia de varios compañeros de la profesión médica, como el traumatólogo Alejandro Braña, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias; Fernando Vázquez y Ángel García Prieto. Asimismo, el óptico Eduardo Quesada y el psicoesteta Ramiro Fernández, socios del Rotary Club de Oviedo, del que fue miembro Bascarán, se encontraban entre los asistentes a la eucaristía en la iglesia de San Juan, al igual que el pintor Manolo Linares, amigo desde los tiempos de juventud; el exjefe de protocolo del Ayuntamiento de Oviedo, Enrique Fernández; Ramón del Fresno o el arquitecto Emilio Llano, entre otros.
El párroco de la iglesia gijonesa de San Pedro, FranciscoJavier Gómez Cuesta, concelebrante en el funeral recordaba este miércoles el origen de su amistad. "Yo le debo la vista. Hace sesenta años coincidimos en unos cursillos de cristiandad, en los que él era monitor, y al ver como leía me dijo: ‘Tiene problemas de vista’. Era justo el año que me ordené, desde entonces ya me trató y me operó, llegué a tener quince dioptrías, pero hoy llevo las gafas casi más por costumbre".
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