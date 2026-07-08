"Troya" y "Repion" ponen a bailar a cientos de personas en el edificio histórico de la Universidad: así fue la inauguración del festival "Tiempos Nuevos"

El ciclo de conciertos de música contemporánea "Tiempos Nuevos" ha subido el telón este miércoles con una doble actuación. Los grupos "Troya" y "Repion" congregaron a cientos de fieles y curiosos en un patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo abarrotado. Bajo la atenta mirada de Valdés Salas, los asistentes que rodeaban su estatua vibraron al ritmo del pop indie y el pop-rock de las dos bandas que inauguraron el festival.

"Muchos de los grupos son locales y de mujeres y eso presta. Hay que apoyar a las mujeres que tienen proyectos musicales incipientes", afirma Jimena Fernández. Ella y sus amigas, Lucía Pérez y Elsa Rodríguez, son seguidoras de varios de los artistas que actúan en el ciclo, pero también buscan descubrir música nueva. Han venido a las últimas dos ediciones y piensan volver a otros conciertos del festival, pero si hay uno que tienen apuntado en el calendario es el de "Parkineos", al que aseguran que "va a venir todo el mundo, porque es el plato fuerte del programa".

Aunque los artistas provienen del panorama nacional, varios de los grupos son de Oviedo y Asturias, por lo que muchos de los asistentes, además de apasionados por la música, eran amigos de los músicos. Es el caso de Marina Solís, quien trajo a sus dos amigos, Pablo Sales y Lena Llorente, a escuchar el concierto de su amiga Elena del Frade, vocalista de "Troya". Por su parte, Adrián González conoce a los integrantes de "Repion", aunque también es seguidor de otros artistas del cartel, como "Ganges". Con él trajo a su amigo, Guillermo Lugilde: "Me dejo arrastrar fácil a los conciertos en vivo", apuntaba.

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Los conciertos organizados por la Fundación Municipal de Cultura se celebran todos los miércoles hasta el 5 de agosto, con un total de diez artistas y grupos que van del pop al indie y de la electrónica al trap, pasando por el punk, el grunge y los sonidos urbanos. La variedad de estilos del cartel atrajo a públicos de todas las edades y preferencias musicales. Patricia García y Noa Sierra son madre e hija, respectivamente. "Suelo venir a los conciertos que da la universidad y mi hija se anima a escuchar de todo, así que vinimos juntas", explicaba García.