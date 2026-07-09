La ampliación del Bellas Artes no se reanudará al menos hasta octubre

Más de dos años después del inicio oficial de la segunda fase de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, los trabajos en el solar de la calle Santa Ana permanecen paralizados. Los derribos empezaron en junio de 2024 y, en mayo de 2025, las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz vestigios del Oviedo medieval, incluida parte de la necrópolis de la parroquia de San Tirso y restos de muros de las desaparecidas cocheras del Palacio de Velarde. A partir de entonces cesó toda actividad en la parcela, lo que ha impedido cumplir con la fecha límite a la que estaban condicionados los 5,9 millones de euros transferidos por el Gobierno central para la ejecución de la obra, que provenían del Plan Nacional Turístico Xacobeo a cargo de los fondos europeos "Next Generation". Para acceder a ellos, la ampliación debería haber estado completada en octubre de 2025.

El Gobierno del Principado registró este miércoles en el Ayuntamiento de Oviedo el proyecto modificado y la solicitud de licencia de obra, con la petición de que se tramite con la máxima urgencia. Ni el Principado ni el Ayuntamiento han concretado fechas, aunque los responsables de la ejecución de las obras confían en reiniciar los trabajos no más tarde del próximo mes de octubre.

El Ejecutivo autonómico defiende su gestión, indicando que "las obras de ampliación del Museo de Bellas continúan con la tramitación del proyecto modificado, un paso necesario para adaptar la actuación a la realidad encontrada durante su ejecución y garantizar que se desarrolla con todas las garantías técnicas, patrimoniales y urbanísticas" y que las obras se reanudarán en cuanto el Ayuntamiento conceda los permisos que se requieren.

El pasado mes de mayo la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, justificó la "ralentización" de la ampliación por los hallazgos en la parcela, aunque rechazó que pudiera hablarse de una paralización, y aseguró que las obras se reanudarían "en una fecha bastante próxima", probablemente este mismo año.

La ampliación arrastra retrasos prácticamente desde su inicio. El 26 de junio de 2024 se anunció el comienzo de la segunda fase con más de medio año de demora respecto a la previsión inicial, atribuida entonces a problemas en la gestión de los fondos europeos y a distintos trámites administrativos. A ello se sumó la polémica suscitada por el derribo del antiguo edificio de servicios, cuya conservación fue defendida en una carta abierta firmada por medio centenar de profesores de Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha asegurado reiteradamente que la financiación del proyecto, ligada al cumplimiento de unos plazos temporales concretos, está "plenamente garantizada". En una comparecencia parlamentaria, Llamedo aseguró que el Ejecutivo regional mantiene una "conversación permanente" con el Gobierno central para flexibilizar los plazos de ejecución y determinar qué parte de la actuación puede justificarse todavía con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y qué parte deberá sufragarse finalmente con cargo a los Fondos de Transición Justa.

Aunque, dada la procedencia inicial de los fondos para su ejecución, la ampliación del Bellas Artes depende de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, la Consejería de Cultura ya había avanzado meses atrás que contaría con financiación complementaria de los Fondos de Transición Justa para garantizar su continuidad.

Noticias relacionadas

A la espera de que el Ayuntamiento de Oviedo conceda la nueva licencia y con la previsión de que las obras se reanuden antes de acabar el año, hacia el mes de octubre, el cálculo más optimista es que la ampliación del Bellas Artes, con un plazo de ejecución de 18 meses, culmine con dos años de restraso sobre la fecha comprometida inicialmente, ya en 2027.