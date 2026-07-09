"Dos grandes indiscutibles" de la Universidad de Oviedo, que pasan a la reserva activa

El campus de los Catalanes lució este jueves la mejor de sus caras para el homenaje por su jubilación a los catedráticos Miguel del Valle y José Cecchini, "dos grandes indiscutibles de nuestra Universidad", según destacó el rector, Ignacio Villaverde. Los actos contaron con la asistencia de Vicente Gotor y Juan Vázquez, exrectores de la Universidad de Oviedo, y tuvieron lugar en el CAU, enfrente de las pistas de atletismo. La trayectoria de ambos catedráticos, estrechamente ligados al área de Deportes de la institución académica y que con su jubilación pasan a la reserva activa, ya tiene reconocimiento físico por partida doble: un busto de José Cecchini junto al polideportivo y una placa a Miguel del Valle en el edificio blanco donde tiene su sede el grado de Ciencias del Deporte.

"Resulta especialmente significativo que este reconocimiento tenga lugar aquí, en el Campus de los Catalanes, un espacio profundamente ligado a vuestra trayectoria"., afirmó el Rector, quien confesó vivir "una sensación un poco agridulce" cuando, por razón de su cargo, se ve en la tesitura de despedirse de los catedráticos y profesores que se jubilan. "En esta universidad teníamos un paisaje humano que está siendo, felizmente, sustituido por una nueva generación, que son lo llamados a recoger nuestro testigo. Pero tengo una cierta sensación de soledad, sobre todo cuando te dicen que eres el catedrático más antiguo del área", reflexionó en voz alta Ignacio Villaverde.

El Rector repitió varias veces a lo largo del homenaje en tres actos (los discursos en el salón de actos de la Escuela de Ingeniería Informática, el descubrimiento del busto de Cecchini y de la plaza a Valle), que la jubilación no se trata de "un punto final" en la trayectoria universitaria de ambos catedráticos, abriendo la puerta a que sean eméritos en un futuro.

Momento en el que José Cecchini y el rector Ignacio Villaverde descubren el busto del exvicerrector y campeón del mundo de sambo, flanqueados de izquierda a derecha por Juan Vázquez, Celestino Rodríguez, Vicente Gotor, Marta Mateo y Javier Fernández-Rio, director del servicio de Deportes de la Universidad. / Fernando Rodríguez

"Con vuestro legado habéis contribuido a consolidar e impulsar la investigación en el deporte y en la actividad física", valoró Ignacio Villaverde de la labor docente de José Antonio Cecchini y de Miguel del Valle. "Habéis proyectado el nombre de vuestra universidad con iniciativas científicas de prestigio", prosiguió el Rector. "Si cada generación llega un poco más lejos es porque antes hubo profesores, investigadores que dedicaron su vida a abrir camino, esos hombros a los que nos subimos los demás para seguir mirando lejos".Llegado a este punto, el rector Villaverde proclamó que "hoy queremos daros las gracias porque habéis sido esos hombros por los que muchos otros han podido crecer y ver más lejos".Tanto el rector, Ignacio Villaverde, como el decano de Formación del Profesorado, Celestino Rodríguez, elogiaron la labor del catedrático de Anatomía, Miguel del Valle, cuando hubo que adaptar la Universidad a los tiempos de incertidumbre, dudas y protocolos por la pandemia del coronavirus.

Gesto afectuoso entre Miguel del Valle y José Cecchini, ante la placa dedicada al catedrático de Anatomía en el edificio blanco del campus de los Catalanes. / Fernando Rodríguez

El decano Celestino Rodríguez, tomó igualmente la palabra para agradecer la trayectoria de los dos homenajeados y llamó la atención sobre el llenazo que había en el salón de actos. "Hemos roto todas las expectativas", dijo al respecto. "Son figuras influyentes y respetadas, propositivas y, algo que es muy importante, siempre constructivas. Grandes del deporte y de la educación", subrayó Celestino Rodríguez, quien destacó el papel de ambos para que la Universidad de Oviedo imparta ya por fin el ansiado grado de Ciencia de la actividad física del deporte. "Lucharon sin cesar hasta conseguirlo", reconoció el decano. Una nueva titulación en la que José Cecchini quiso manifestar este jueves, de manera pública, la complicidad decisiva del rector Villaverde: "Sin usted el grado de Deportes no habría sido posible", aseguró.

"Emoción indescriptible"

La "emoción difícil de describir" afloró en los discursos de los dos homenajeados. Cecchini tuvo palabras cálidas para su compañero de jubilación: "Miguel del Valle ha demostrado su excelencia como docente, investigador y gestor, ha contribuido a formar generaciones de profesionales y a prestigiar la anatomía y la medicina del deporte en nuestro país", señaló el que fuera también vicerrector. Cecchini incluyó entre sus agradecimientos el exrector Gotor, "que por primera vez incluyó en la denominación de un vicerrectorado el término deporte", así como a su familia, y pidió un aplauso para su hermano, Luis, ya fallecido y autor de su busto, "que me hizo cuando fui campeón del mundo".

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El discurso de Miguel del Valle fue más escueto. Dio las gracias a los asistentes "por arroparnos en este momento tan importante de mi vida". Reconoció que la jubilación supone "una sensación de alegría y emoción" y dejó claro que no habrá tiempo de aburrirse: "Tengo muchas cosas pendientes, quiero dedicar tiempo a los amigos, viajar más y quiero seguir vinculado, por supuesto, a la Universidad, que para mí ha sido mi vida y lo seguirá siendo". Palabras que encontraron prolongación en el mensaje con el que el rector Villaverde cerró el homenaje: "Son dos grandes de la Universidad y van a seguir siéndolo".