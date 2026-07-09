Un informe recomienta la retirada inminente del amianto de las naves abandonadas de Almacenes Industriales (Oviedo)

El colectivo Activa Ciudad Naranco reclama al Ayuntamiento que no espere a 2028 para actuar sobre las naves con amianto de Almacenes Industriales. La asociación ha recibido respuesta a la solicitud de inspección urgente presentada tras el último incendio registrado en la zona y sostiene que el documento confirma sus advertencias.

El informe del Servicio Técnico de Urbanismo y Medio Ambiente recoge que en las naves de Almacenes Industriales existen elementos con amianto incluidos en el censo municipal y en el del Principado. También confirma que la nave incendiada, situada en el número 42, contenía amianto, estaba incluida en el calendario de retirada antes de 2028 y se encuentra en «estado de grave deterioro» tras el fuego.

El documento apunta además que otros inmuebles de la zona presentan deterioro o afección por el incendio, por lo que propone trasladar el expediente al Servicio de Conservación y a la Policía Local para que valoren el estado de las naves y su retirada, «si procede». También se actualiza el censo municipal al comprobarse que dos construcciones ya no contienen amianto.

La asociación considera que el expediente «da la razón» a los vecinos, pero exige que esa valoración se traduzca en actuaciones inmediatas. «No podemos seguir conviviendo con naves abandonadas, deterioradas y con materiales cancerígenos mientras se espera a un plazo administrativo», advierten desde el colectivo.

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Activa Ciudad Naranco también reclama transparencia sobre lo ocurrido tras el incendio. La entidad quiere saber si se realizaron mediciones ambientales, si pudo producirse liberación de fibras y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad del entorno. Además, solicitará el censo completo de edificios con amianto en el barrio y su calendario de retirada.