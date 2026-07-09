Un informe recomienta la retirada inminente del amianto de las naves abandonadas de Almacenes Industriales (Oviedo)
Los integrantes de la asociación vecinal Activa Ciudad Naranco vecinos exigen que no se espere hasta el año 2028 para sacar del barrio el material cancerígeno
El colectivo Activa Ciudad Naranco reclama al Ayuntamiento que no espere a 2028 para actuar sobre las naves con amianto de Almacenes Industriales. La asociación ha recibido respuesta a la solicitud de inspección urgente presentada tras el último incendio registrado en la zona y sostiene que el documento confirma sus advertencias.
El informe del Servicio Técnico de Urbanismo y Medio Ambiente recoge que en las naves de Almacenes Industriales existen elementos con amianto incluidos en el censo municipal y en el del Principado. También confirma que la nave incendiada, situada en el número 42, contenía amianto, estaba incluida en el calendario de retirada antes de 2028 y se encuentra en «estado de grave deterioro» tras el fuego.
El documento apunta además que otros inmuebles de la zona presentan deterioro o afección por el incendio, por lo que propone trasladar el expediente al Servicio de Conservación y a la Policía Local para que valoren el estado de las naves y su retirada, «si procede». También se actualiza el censo municipal al comprobarse que dos construcciones ya no contienen amianto.
La asociación considera que el expediente «da la razón» a los vecinos, pero exige que esa valoración se traduzca en actuaciones inmediatas. «No podemos seguir conviviendo con naves abandonadas, deterioradas y con materiales cancerígenos mientras se espera a un plazo administrativo», advierten desde el colectivo.
Activa Ciudad Naranco también reclama transparencia sobre lo ocurrido tras el incendio. La entidad quiere saber si se realizaron mediciones ambientales, si pudo producirse liberación de fibras y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad del entorno. Además, solicitará el censo completo de edificios con amianto en el barrio y su calendario de retirada.
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