Oviedo recibirá al eclipse total de sol con grandes piezas sinfónicas y espectaculares proyecciones astronómicas en el Auditorio

El Ayuntamiento de Oviedo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la orquesta Oviedo Filarmonía unen sus fuerzas para organizar el concierto multimedia "Armonía Eclíptica", una propuesta que fusionará la música clásica con proyecciones astronómicas de alta definición. El evento tendrá lugar el próximo 7 de agosto, a las 19.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, y se presenta como el gran preámbulo cultural local para el eclipse total de sol que atravesará España y Oviedo el 12 agosto.

La iniciativa busca aprovechar la expectación social generada por un fenómeno científico que no se repetía en nuestro país con tal magnitud desde el año 1905, utilizando el lenguaje universal de la música para acercar el conocimiento del cosmos a toda la ciudadanía. El concejal de Cultura, David Álvarez, destacó durante la presentación que la ciudad se suma a la celebración del acontecimiento celesta "con lo mejor que sabemos hacer: con la cultura y con la música clásica, que es una de nuestras fortalezas" en la disciplina. Las entradas ya están a la venta, a un precio de 15 y 20 euros.

La capital asturiana se convierte así en una de las sedes principales de un ambicioso programa nacional. Según explicó María Fernández, delegada institucional del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias, España se prepara para vivir un trienio astronómico excepcional entre 2026 y 2028, periodo en el que se producirán dos eclipses totales y uno anular. Ante la relevancia de este suceso, el organismo investigador ha diseñado una estrategia de divulgación que rompe los moldes académicos tradicionales. "Queremos acercar la ciencia de una manera muy especial, y qué forma más idónea de hacerlo que uniendo el conocimiento con el arte", señaló Fernández, subrayando que esta fusión permite al público experimentar la astronomía desde una perspectiva emocional y estética única.

El concierto no será un recital al uso, sino una producción sincronizada donde la música dialogará en tiempo real con una película creada específicamente para la ocasión. Esta obra visual ha sido desarrollada por KV 265, una organización estadounidense sin ánimo de lucro especializada en la comunicación científica a través del arte, y mostrará imágenes de cuerpos celestes, galaxias y diversos rincones del universo sobre una gran pantalla situada sobre la orquesta. Para reforzar esta labor didáctica, el CSIC ha editado además una serie de libros temáticos que complementan la experiencia de los asistentes.

En el apartado estrictamente musical, la responsabilidad recae sobre la Oviedo Filarmonía. María Riera, directora general de la formación, destacó la ilusión de la orquesta por participar en un proyecto que pone a prueba su capacidad de adaptación. "Somos una formación muy versátil que disfruta abordando repertorios diferentes, y cuando surgió la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento y el CSIC en esta iniciativa, no lo dudamos ni un momento", afirmó Riera. La gestión del concierto subraya, a su juicio, la importancia de la cooperación entre instituciones para alcanzar objetivos que, de forma individual, serían mucho más complejos de ejecutar.

Para garantizar la precisión técnica que requiere la sincronización de la música con las imágenes en movimiento, la batuta estará en manos del maestro Anthony Gabriele. El director ya es un viejo conocido del público ovetense gracias a sus anteriores trabajos en el festival SACO y la dirección de bandas sonoras en vivo. Riera enfatizó que Gabriele es "una apuesta segura" para este reto, dada su vasta experiencia en el cine-concierto, donde la coordinación exacta entre el foso y la pantalla es fundamental para el éxito de la función.

La selección de las obras ha sido minuciosamente escogida para evocar el misterio y la magnitud del espacio exterior. El programa, que tendrá una duración aproximada de 70 minutos sin interrupciones, incluirá siete piezas de referencia. Entre ellas, destacan la icónica introducción de "Así habló Zaratustra", de Richard Strauss, y el célebre "Claro de luna" de Claude Debussy. También se interpretarán fragmentos de la suite "Los Planetas" de Gustav Holst, concretamente los movimientos dedicados a Mercurio y Júpiter, en una adaptación de Philip Collister necesaria para ajustar la densa orquestación original a las dimensiones de la formación asturiana.

Uno de los puntos álgidos de la velada será la interpretación de "A la busca del más allá", un poema sinfónico de Joaquín Rodrigo que explora la fascinación humana por lo desconocido. Asimismo, el repertorio incluye la obra "Solaris", del compositor John Estacio, una pieza que se ha mantenido como eje vertebral en todas las representaciones de este ciclo por su estrecha vinculación con la temática solar.