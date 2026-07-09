La pugna por liderar las listas del PSOE en Oviedo: Cueto apura las horas para lograr los avales mientras Nuño y Llera suman nuevos apoyos

La carrera por liderar el PSOE de Oviedo entra en sus horas decisivas con movimientos en los tres frentes. Almudena Cueto reconoció este jueves en una presentación ante los afiliados que todavía no dispone de los 98 avales necesarios para formalizar su candidatura y apeló al apoyo de la militancia para pasar el corte. Mientras tanto, Enrique Rodríguez Nuño continúa reforzando su proyecto con nuevos respaldos internos tras sumar al del que fuera senador entre 2000 y 2008 José Antonio Alonso, mientras que Sergio Llera, que presentará oficialmente este viernes a las 18.30 horas su candidatura en la Casa del Pueblo, incorpora el aval del diputado regional René Suárez, un apoyo alineado con el sector de la Federación Socialista Asturiana que viene mostrando sintonía con el líder regional de Juventudes Socialistas en este proceso.

La recogida de avales afronta así su recta final con los tres aspirantes intensificando los contactos con una militancia que deberá decidir qué candidaturas logran superar el primer filtro de las primarias. El reglamento exige reunir el respaldo de al menos 98 afiliados, el 15% del censo, para acceder a la votación del próximo 19 de julio, en una contienda marcada por la fragmentación en tres proyectos.

Cueto lanzó su mensaje antes de mantener un encuentro abierto con militantes en el salón de actos de la Casa del Pueblo. «Los avales todavía no los tengo», admitió la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer, que atribuyó las dificultades al calendario comprimido del proceso, celebrado en pleno mes de julio, y al periodo vacacional, que complica el contacto con buena parte de la militancia. Pese a ello, aseguró que su candidatura está teniendo «buena acogida» y confió en llegar al objetivo antes del cierre del plazo.

La aspirante defendió un proyecto «basado en las personas», con la vivienda, el envejecimiento, la mejora de los servicios públicos, la movilidad y la participación ciudadana como principales ejes programáticos. También reivindicó la necesidad de escuchar a la militancia para elaborar el futuro programa municipal en caso de resultar elegida candidata.

En la presentación estuvo acompañada por Aquilino Díaz, candidato a la secretaría general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo en el último congreso local, además de la concejala Marisa Ponga, el exedil Diego Valiño y militantes históricos como Marianela Martínez, que arroparon su puesta de largo ante la militancia.

Mientras tanto, la candidatura de Enrique Rodríguez Nuño continúa ampliando su red de apoyos. Al respaldo ya conocido del exalcalde Antonio Masip se añade ahora el del exsenador José Antonio Alonso, reforzando un proyecto que reivindica la experiencia de gestión y la integración de las distintas sensibilidades del partido.

En su presentación, a la que asistieron los concejales Natalia Sánchez Santa Bárbara, Jorge García Monsalve, Juan Álvarez y Marisa Ponga (pese a apoyar a Cueto), el actual director general de Mayores defendió un modelo de ciudad centrado en el diálogo, la búsqueda de consensos y la elaboración participativa del programa electoral. Entre sus prioridades situó la vivienda, el refuerzo de los servicios sociales, la movilidad, el impulso económico, el apoyo al emprendimiento y una mayor atención a los barrios.

El tercer aspirante, Sergio Llera, también encara el tramo definitivo de la recogida de avales con un nuevo respaldo institucional. El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias compartió la imagen del diputado regional René Suárez firmando su aval, un gesto interpretado como una muestra de apoyo del sector de la FSA que respalda su candidatura. Llera presentará oficialmente este viernes, a las 18.30 horas, su proyecto en la Casa del Pueblo, donde buscará reforzar una campaña centrada en la renovación generacional y la movilización de la militancia.

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Las últimas horas de la recogida de avales se presentan así como un auténtico esprint para los tres aspirantes. La fragmentación del voto interno convierte cada firma en decisiva antes de que sean los militantes quienes, si las tres candidaturas superan el corte, tengan la última palabra en las urnas.