"Recorred nuestras calles, degustad nuestros manjares": así invitó el rey Alfonso II a disfrutar en Oviedo de la nueva edición de "El primer peregrino"

"El origen del Camino está aquí, está en Oviedo. No os limitéis a observar. Recorred nuestras calles, hablad con nuestros mercaderes, escuchad nuestras músicas, probad nuestros manjares... porque un reino hay que vivirlo y no mirarlo desde lejos". Con esas épicas palabras, el rey Alfonso II el Casto, interpretado por el actor Ramón Langa, dio el pistoletazo de salida de la sexta edición de "El Primer Peregrino", el acontecimiento cultural y de ocio que apuntala a la capital asturiana como ciudad donde nació el peregrinaje a la tumba del apóstol en Santiago de Compostela.

Con la invitación, abrió la veda hasta el domingo para disfrutar en la plaza de la Catedral de recreaciones históricas, variados talleres, una gran teatralización y, como novedad, un mercado de siete puestos que ofrece productos artesanos de localidades del itinerario que une el templo de El Salvador con el de la plaza del Obradoiro.

Y con estas, el monarca invitó, tras presentarse en el Museo de Bellas Artes de Asturias la celebración de este año, a darse un paseo hasta la explanada de la Catedral para "descubrir los productos de las rutas jacobeas", aunque también uno plenamente autóctono, la sidra. Al llegar la comitiva, el laureado escanciador Salvador Ondó sirvió unos culetes bajo la torre gótica para el rey visigodo, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, y el periodista gallego Marcos Gómez, designado comisario del Xacobeo 2027.

Por la izquierda, Covadonga Díaz, Mario Arias, Ramón Langa, Marcos Gómez, Alfredo García Quintana y Marga Llano, en la presentación de "El primer peregrino" en el Bellas Artes. / Mario Canteli

Para el edil la fiesta "pone en valor nuestra historia, la figura de Alfonso II y el Camino Primitivo como la primera ruta a Santiago". Gómez, por su parte, manifestó el orgullo gallego de que Santiago sea "el final del Camino", y se congratuló de que en Oviedo exista un sentimiento similar como punto de inicio de una ruta "que nos une". También Marga Llano, representante de Birmania, empresa organizadora del evento, manifestó su alegría por el éxito de una de las citas "más singulares" del verano ovetense.

"Cada año comprobamos que espera más gente con mucha ilusión", afirmó, para agradecer a renglón seguido la colaboración en esta ocasión del área municipal de Festejos para el montaje del mercado y a su responsable, la edil Covadonga Díaz, que acudió a la puesta de largo del evento junto al primer teniente de alcalde Mario Arias.

Mientras las autoridades estaban en estas lides, las nuevas casetas de productos artesanos y agroalimentarios afrontaban sus primeras horas de apertura llegadas de diversos puntos regionales. Por ejemplo, desde Cornellana (Salas), desembarcó la emblemática confitería Casino con una amplia oferta de dulcerías entre las que destacan las "casinitas". Se trata de una pasta elaborada a partir de chocolate y almendra marcona que, al parecer, es la favorita de los peregrinos.

"Siempre me preguntan ‘qué es eso que huele tan rico’, yo les doy a probar y, de cada diez, nueve las compran", comenta orgullosa Sandra Fernández, la dueña del establecimiento, que cuenta con sede ovetense, además.

También salen del obrador, pero en este caso van rellenos de miga. Son los horneados de la panadería San Pelayo de Grao, algunos con chorizo, otros dulces, de espelta o de maíz, entre otros. "En verano pasan sin parar los peregrinos", relata Carmen Fernández, empleada del negocio, mientras corta una hogaza para ofrecer degustaciones. "¡Aunque esperamos que pasen aún más!", desea.

En la parte de artesanía, el brillo de los filos y del acero bajo el sol de verano llama la atención en el stand de El Puestín de Taramundi, atendido por Rosa Abel y que ofrece cuchillería, además de diversos complementos. "A veces los turistas y los peregrinos intentan regatear con otros compañeros, pero conmigo no se atreven", cuenta la mujer, con personalidad a la par que con una sonrisa mientras muestra un hacha fabricada a mano.

¿Lo más codiciado? La clásica navaja de Taramundi en todas sus formas. "Estamos en Oviedo, hay turismo, es verano... tiene que venderse", vaticina la mujer sobre lo que serán cuatro intensas jornadas de mercado y ocio en la plaza de la Catedral para celebrar que Oviedo es el Origen del Camino.