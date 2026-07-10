La casa de los famosos se está haciendo en Oviedo: un chalet modernista de lujo con cuatro habitaciones, cinco baños, piscina climatizada y garaje para cuatro coches

Podría ser perfectamente la casa de Fernando Alonso en Asturias o de cualquier otro famoso: un chalet modernista de lujo que está en construcción en las faldas del Naranco, con unas vistas impresionantes, y que Engel & Vöelkers vende por 1.890.000 euros. Es probablemente la casa más espectacular de todo Oviedo y una de las más impresionantes de Asturias.

Son 590 metros cuadrados de vivienda sobre una parcela de 1.000 metros, con cuatro dormitorios, cinco baños, piscina climatizada con cubierta automática, jardín, ascensor y garaje para cuatro vehículos. El final de la obra está prevista para el tercer trimestre de 2027.

El diseño de este chalet sigue las últimas tendencias de la arquitectura. Con grandes volúmenes y voladizos y una mezcla de colores, blanco y negro, que aportan elegancia. La casa está dotada de grandes ventanales de cristal y un porche de enormes dimensiones para disfrutar de las mejores vistas de todo Oviedo. El terreno, eso sí, tiene una gran pendiente, que es aprovechado para hacer un garaje subterráneo.

Tres suites con terraza

Distribuida en tres niveles, la vivienda ofrece "espacios amplios, fluidos y perfectamente conectados entre sí", como detallan en el anuncio. Como ejemplo, la integración del salón, el comedor y la cocina, sin obstáculos de paredes. Cuenta con tres suites con terrazas, creadas como un auténtico "refugio personal".

La propiedad cuenta también, según describen, con dos accesos independientes con portones automáticos, ascensor con accesibilidad directa a todas las plantas, garaje cubierto, un sistema de vigilancia de última generación con cámaras y las instalaciones más modernas en ahorro energético y confort interior.