Comienza el XVI Festival Nacional de Teatro Amateur "Cuidad de Oviedo" Memorial José Antonio Lobato

Desde el 21 de julio hasta el 12 de septiembre tendrá lugar en el Teatro Filarmónica y en el Teatro Casino de Trubia el XVI Festival Nacional de Teatro Amateur “Ciudad de Oviedo”, en memoria del actor José Antonio Lobato, organizado por la Fundación Municipal de Cultura y la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (FETEAS).

Serán un total de 14 representaciones teatrales realizadas tanto por compañías locales como nacionales. Para finalizar el festival tendrá lugar una gala y una entrega de premios para los miembros del elenco, actores, técnicos y demás participantes en la programación, que tendrá lugar el 12 de septiembre en el Teatro de Pumarín José Antonio Lobato.

Todas las funciones darán comienzo a las 19.30 horas y el precio de las entradas es de 5 euros, excepto las representaciones en el Teatro Casino de Trubia, que serán gratuitas hasta completar aforo. Los títulos están recomendados para mayores de 14 años.

La primera función tendrá lugar el día 21 en el Teatro Filarmónica, en el que la compañía Teatro Contraste interpretará la obra “Purgatorio" de Ariel Dorfman. El festival seguirá el día 23 en el mismo escenario, donde Baluarte Teatro representará “Delicadas” de Alfredo Sanzol.

El Teatro Filarmónica seguirá albergando la función del día 28 La Maxa de la primera vez creada y dirigida por José Ramón Oliva e interpretada por el grupo Teatro Carbayín. El certamen se desplaza al Teatro Casino Trubia donde el día 30 la Compañía San Félix de Valdesoto dará vida a “La Fonda", una obra de comedia creada por Pepín García.

Ya en agosto, también en el Teatro Filarmónica, el día 4 el grupo Teatro Selena encarnará la función de Laura Camafreita “Beato Ciao amore. Adiós Babayo”. Esa misma semana el día 6, “Más p'alla que p'acá” de Fernando Valle Campal será interpretado por la compañía teatro Padre Coll.

Siguiendo con el certamen en el Filarmónica, el día 11 el elenco de Teatro Santa Bárbara dará vida a la obra de Carmen Campo, “Camín de Santiago”. El día 13 el Teatro Casino Trubia tendrá su última participación en el festival con la creación de Arsenio González y Manuel Antonio Arias, “Tres sainetes" representada por Compañía Asturiana de Comedias.

Desde el día 18 con la actuación de la Compañía Rosario Trabanco interpretando "Conceyu Familiar" de José Ramón Oliva. El teatro Filarmónica terminará de albergar el resto del festival. El 20 de agosto “Los colores del miedo”, obra de Nuria Sánchez, será recreada por Maliayo Teatro. El 25, Teatro El Hórreo, participará en el festival con “Porque lo digo yo” de Mayusa J. Banciella.

Las últimas funciones del festival tendrán lugar el día 27 con la interpretación de “Los Cuernos de Don Friolera” de D. Ramón del Valle Inclán por el grupo Teatro Kumen. La compañía aragonesa Teatro Robres dará vida a la obra “Celestina, Bululú” de Fernando de Rojas. La última interpretación será llevada a cabo por la compañía manchega Paraskenia Teatro que realizará “Madrid 19-67” de Roberto Jifer.

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El festival cerrará el día 12 en el Teatro Jose Antonio Lobato con la gala final y la entrega de premios.