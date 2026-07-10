Una distinción que "alcanza a toda Asturias", afirman desde el Colegio de Agentes Comerciales al recibir la Medalla de Oro de Oviedo
El presidente del órgano profesional tomó "con orgullo" el laurel y atribuyó los méritos para su concesión, realizada por el centenario, a la labor de los miembros "actuales y predecesores" de la institución
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo recibió este viernes una Medalla de Oro que reconoce la trayectoria de una institución centenaria. Emilio Fernández Corral, presidente de la entidad, recogió el reconocimiento, asegurando que "la alegría por esta alta distinción alcanza a toda la región", ya que "en todos los municipios existen tanto colegiados como clientes que nos han felicitado".
A su vez, el dirigente del órgano colegial también tomó la pieza "con orgullo" en nombre de los colegiados "actuales y de todos los que nos precedieron", porque "entre todos hemos construido el camino que nos ha permitido alcanzar este centenario". La medalla, asimismo, será un acicate para "seguir trabajando por Oviedo y los colegiados", remató.
El galardón, concedido por la corporación municipal, pone en valor la capacidad de esta institución para conjugar tradición y modernidad durante más de un siglo de historia. El Ayuntamiento ha querido premiar así su constante vocación de servicio a la sociedad ovetense y su papel clave en la representación profesional, impulsando la modernización del sector y el fomento del empleo.
Esta trayectoria constituye, a juicio de la corporación, un mérito de singular relevancia por su implicación en la vida institucional de la ciudad y su firme apuesta por la formación y la innovación en el ámbito comercial.
Durante su intervención, el presidente subrayó que este reconocimiento trasciende los límites del municipio, dada la capilaridad de una profesión que actúa como motor de la actividad económica en todo el Principado. Al recibir la Medalla de Oro, Fernández Corral reafirmó el compromiso del Colegio con el progreso de la capital y con la profesionalización de un sector que sigue siendo un eslabón fundamental para el tejido productivo.
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