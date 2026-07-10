IU denuncia un nuevo incumplimiento del Principado con las obras del viejo HUCA en Oviedo

IU denunció este viernes el supuesto reiterado incumplimiento del Gobierno del Principado de Asturias respecto a los terrenos del antiguo HUCA, en el barrio de El Cristo. A pesar del compromiso adquirido el pasado mes de mayo por la Consejería de Hacienda para iniciar las obras durante la primera semana de julio, la coalición alerta de que el plazo ha vencido sin que se haya desplegado maquinaria ni actividad alguna sobre el terreno. Ante esta situación, el concejal Alejandro Suárez ha exigido el fin de la "política de anuncios" y ha reclamado al Ayuntamiento de Oviedo que ejerza presión institucional inmediata para defender los intereses de los vecinos en lo que califica una "absoluta falta de respeto" en cuanto a política de anuncios del gobierno regional.

Para la coalición, el gobierno asturiano ha entrado en una espiral de aplazamientos que Suárez define como "el cuento de la buena pipa". Según el concejal, mientras la Consejería de Hacienda sustituye plazos incumplidos por nuevos anuncios bajo el lema de que «ya falta menos», la realidad física del solar sigue inalterada: "El Cristo necesita hechos, no más cuentos". Según la formación, la parálisis administrativa contrasta con el cumplimiento de las responsabilidades en materia de ordenación del territorio desde la consejería que lidera el secretario autonómico de la coalición, Ovidio Zapico; trámites que ya habrían sido finalizados para permitir el avance del proyecto.

De esta forma, Suárez se mostró tajante ante la falta de avances visibles en el barrio: "El Principado no puede seguir tomando el pelo a los vecinos y vecinas de El Cristo. Ya basta de anuncios y de plazos que nunca se cumplen", manifestó. Para el edil, la situación actual es una muestra de desatención hacia un entorno que suma años de espera: "Quien fija una fecha tiene la obligación de cumplirla o de explicar por qué no lo hace", sentenció.

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IU no solo señala al Ejecutivo regional, sino que insta al equipo de gobierno local a abandonar la pasividad. En concreto, han solicitado la convocatoria urgente de una reunión de la Comisión Especial para la Ordenación de los Terrenos de El Cristo para abordar el estancamiento de los trabajos. Asimismo, la formación ha cuestionado el papel del Grupo Municipal Socialista en el consistorio ovetense, al que acusan de mantener un "silencio cómplice" ante los retrasos de sus compañeros de siglas en el Gobierno autonómico. IU sostiene que las exigencias políticas no deben desaparecer por afinidad partidista, especialmente cuando la degradación del barrio continúa en aumento.