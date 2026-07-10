La obra del viejo HUCA se retomará «este mes», garantiza el Principado, ante el escepticismo de los vecinos: "Seguro que no es el último incumplimiento"
Hacienda evita hablar de retrasos a pesar de que el consejero había anunciado la vuelta de las máquinas «la primera semana de julio» en la Junta General del Principado
Las máquinas volverán «este mes». Ese es el renovado compromiso del Principado para reactivar el derribo del viejo HUCA, un proyecto que acumula ya un año de parálisis y doce años de espera desde el traslado a La Cadellada en 2014. La nueva previsión evita hablar de retrasos, pero llega después de que la Consejería de Hacienda asegurase en mayo que los trabajos se retomarían «a comienzos del verano» y a principios de junio el consejero Guillermo Peláez concretase en la Junta General Principado incluso «la primera semana de julio» como fecha. Mientras tanto, el antiguo hospital continúa degradándose entre edificios desvalijados, robos, ruinas, y los vecinos, tras años de robos, abandono y falta de soluciones, son escépticos: «Seguro que no es el último incumplimiento».
Fuentes del ejecutivo regional trasladaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que el objetivo pasa ahora por reiniciar las demoliciones «este mes», sin ofrecer una fecha más concreta ni hacer referencia al incumplimiento de los plazos anunciados durante los dos últimos meses. El nuevo calendario mantiene, no obstante, la misma hoja de ruta avanzada por el Ejecutivo autonómico para compatibilizar durante un tiempo las obras con la actividad del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.
La reanudación de los derribos sigue condicionada a la permanencia provisional de este servicio en uno de los edificios afectados por el contrato. El Centro de Sangre no abandonará definitivamente el recinto hasta octubre, cuando está previsto su traslado al Centro Tecnológico de Llanera. Sin embargo, los informes técnicos manejados por el Principado concluyen que existe margen para desarrollar aproximadamente dos meses de trabajos compatibles con la actividad del servicio antes de completar esa mudanza.
Desde el propio Centro Comunitario de Sangre y Tejidos aseguran que las obras de adaptación de su futura sede «van según la planificación», por lo que mantienen el objetivo de trasladar allí al personal durante el próximo mes de octubre. Aunque los remates del edificio se prolongarán previsiblemente hasta finales de año, las fuentes consultadas consideran que ese calendario no impedirá iniciar la actividad en las nuevas instalaciones dentro de los plazos previstos.
Ayer mismo varios operarios trabajaban en la parcela del Centro Tecnológico de Llanera levantando una especie de ampliación anexa al inmueble adquirido para albergar el servicio regional de donaciones y reservas de sangre. El entorno presenta todavía el aspecto propio de una obra en plena ejecución, con maquinaria, movimientos de tierras y materiales repartidos por la parcela, pero ese escenario no resta optimismo a los responsables del traslado, que consideran alcanzable el objetivo fijado para octubre.
La reanudación de las demoliciones permitirá desbloquear un contrato suspendido desde julio de 2025, cuando el retraso del traslado del Centro de Sangre coincidió con la detección de un deterioro estructural mucho mayor del previsto en los conocidos «hongos» de las antiguas policlínicas, unas construcciones que inicialmente iban a conservarse y que finalmente también serán demolidas.
Si el nuevo calendario se cumple, las máquinas volverán por fin a un recinto que lleva demasiado tiempo simbolizando el fracaso de una regeneración urbana largamente anunciada. Los vecinos, después de años de promesas, contemplan ya cada nuevo plazo con creciente escepticismo, convencidos de que solo el regreso efectivo de la maquinaria permitirá empezar a cerrar una etapa de abandono que se prolonga desde hace más de diez años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- La inesperada presencia de un animal poco común en el Campo San Francisco sorprende en Oviedo
- Luto en Oviedo: muere a los 86 años Antonio Bascarán, referente de la oftalmología y de la vida social carbayona
- Débora Torreira hace historia en Oviedo como la primera mujer comisaria de una Policía Local en Asturias
- Largas colas para disfrutar la paella más famosa de todo Oviedo: 'La organización está genial y la sidra, mejor
- La tienda que nació al final de la guerra y busca relevo para llegar a los cien años
- Oviedo se sube al tren de la electrónica con una gran noche de house en San Mateo
- Canteli encarga un nuevo equipamiento deportivo que se convertirá en la 'casa' de uno de los clubes más punteros de Oviedo