Las obras del Bellas Artes se incrementan ahora en un 12%, hasta los 6 millones
El Principado garantiza la financiación y asegura que los fondos europeos se han reprogramado
A la espera de que el Ayuntamiento tramite la licencia de obra modificada para la segunda fase de la ampliación del museo de Bellas Artes y de que el Principado pueda volver a poner en marcha unos trabajos que acumulan ya más de un año de parálisis, fuentes del gobierno regional anunciaron ayer que el nuevo proyecto ha obligado a incrementar el precio del proyecto, hasta los 6 millones de euros.
La nueva cifra, una vez que se han tenido en cuenta todos los hallazgos encontrados durante la campaña arqueológica y que el plan ha incorporado algunas mejoras, supone un incremento del 12% respecto a la adjudicación inicial de las obras, en junio de 2024. En aquel momento se dio luz verde a los trabajos por 5,3 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses.
Superado ya en más de medio año aquel plazo, el otro problema al que se enfrenta el proyecto de la segunda fase de ampliación del Bellas Artes es la pérdida de los fondos europeos asociados inicialmente, por 5,7 millones de euros. Fuentes de la Consejería de Turismo de la que depende la obra precisaron ayer a este periódico que, no obstante, el proyecto "cuenta con financiación garantizada y el mantiene todos los recursos necesarios para su ejecución".
Desde el gobierno insisten en que los retrasos derivados de "la complejidad de las excavaciones arqueológicas" y los plazos asociados a los fondos europeos Next Generation han hecho necesario "adaptar la planificación financiera de la actuación": "En este proceso, parte de la financiación vinculada a se reprograma o ajusta".
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