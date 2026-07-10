Oviedo 2031 cierra sus mesas de participación

Oviedo 2031 cerró esta semana sus mesas de participación con cuatro sesiones celebradas entre los días 6 y 9 de julio. Los encuentros abordaron ámbitos clave como la educación, la accesibilidad, los cuidados, la diversidad, la no discriminación, el territorio y la comunidad. Cerca de un centenar de personas participaron en este proceso de escucha, entre profesionales, agentes sociales, entidades expertas, asociaciones, instituciones, colectivos e informantes clave vinculados a cada uno de los ámbitos de trabajo.

Durante las sesiones se recogieron cientos de ideas que serán tenidas en cuenta en la elaboración del segundo dossier de la candidatura a capital de la cultura europea, además de más de 50 propuestas de proyectos y acciones. Todas estas aportaciones ayudarán a seguir construyendo una candidatura inclusiva, participativa y atenta a la diversidad social y cultural tanto de Oviedo, como de Asturias.

El proceso permitió incorporar voces, experiencias y necesidades reales relacionadas con la participación en la vida cultural. Las personas que participaron en las sesiones compartieron conocimientos, detectaron barreras, plantearon oportunidades y propusieron nuevas formas de acercar la cultura a distintos públicos, territorios y comunidades. La candidatura quiere destacar la generosidad y la implicación de todas las personas que formaron parte de las mesas, así como la ilusión colectiva que Oviedo 2031 despierta como una oportunidad para transformar la ciudad a través de la cultura.

Las sesiones reforzaron también el papel de la Amabilidá, concepto central de la candidatura, como una forma de trabajo basada en la escucha, los cuidados, la convivencia y la participación real. Esta manera de entender el proceso busca que la candidatura genere espacios donde las personas puedan dialogar, reconocerse y construir juntas.

Las mesas contaron además con un importante componente de mediación artística, que ayudó a activar las conversaciones, facilitar la participación y generar nuevas formas de devolver y compartir lo trabajado.

Durante estos días, las ilustradoras residentes en Asturias Isabel Muñoz, Kamendi, Kiyary Domínguez y Verónica Grech realizaron la narrativa gráfica de las cuatro sesiones. Sus ilustraciones recogen las principales ideas, reflexiones y propuestas surgidas durante los encuentros y conforman una memoria visual de todo el proceso. También participó la cooperativa asturiana Territorio Emocional, especializada en mediación, competencias socioemocionales y facilitación de grupos. A través del cuerpo y las artes escénicas, su intervención ayudó a crear un clima de trabajo cercano y participativo y a devolver de forma creativa algunas de las ideas compartidas durante las sesiones.

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Las conclusiones de este proceso se incorporarán al trabajo de la candidatura y contribuirán a seguir definiendo el proyecto de Oviedo 2031 junto al tejido social y cultural de Oviedo y Asturias, para que sea la ciudad elegida como la capital europea de la cultura.