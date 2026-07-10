Oviedo reconoce los méritos deportivos, sociales y económicos con sus máximas distinciones: "Hoy estamos aquí para daros las gracias"

Hay ceremonias que sirven para repartir medallas y otras que acaban retratando una ciudad. La de este viernes al mediodía, en la sala de cámara del Auditorio, perteneció a las segundas. Oviedo se reconoció en la educación y promoción del hockey del Padre Valdés, en la cultura de Yayoi Kawamura, en el compromiso social de Adolfo Rivas, en la humanidad de Ramiro Fernández, en el balonmnano de José "Pepe" Rionda, en el siglo de historia del Colegio Oficial de Agentes Comerciales y en el sentimiento compartido que representa el centenario Real Oviedo. "Hoy no estamos inaugurando ninguna obra ni presentando ningún proyecto. Hoy estamos aquí para dar las gracias", resumió el alcalde, Alfredo Canteli, en una ceremonia que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de los incendios de Almería y terminó con toda la sala en pie escuchando el himno de Asturias interpretado por la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". Entre ambos momentos apenas pasó una hora, suficiente para que desfilaran la emoción, la memoria, la gratitud y una idea repetida, con distintas palabras, por casi todos los homenajeados: ningún reconocimiento se construye en solitario.

Entre el público, una nutrida representación institucional. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro; miembros de la Corporación municipal, la cronista oficial, Carmen Ruiz-Tilve y representantes de la vida política, judicial, económica y social del Principado acompañaron un acto sobrio, sin apenas artificios, en el que el protagonismo quedó reservado para quienes subían al atril.

Canteli fue hilando la ceremonia con pequeñas semblanzas cargadas de cercanía. Más que enumerar currículos, buscó explicar por qué cada uno de los galardonados forma ya parte de la historia sentimental de Oviedo. "La grandeza de esta ciudad no solo reside en lo que se ve a simple vista. Reside en el trabajo, el talento, el esfuerzo y el compromiso de quienes entienden la vida como una oportunidad de aportar algo positivo a la comunidad", afirmó antes de comenzar el desfile de homenajes.

El primero en recibir el abrazo institucional fue el Padre Valdés. José Luis Álvarez Valdés, que llegó a Oviedo en 1963 y acabó convirtiéndose en maestro de generaciones enteras desde el Colegio Santo Domingo y las pistas de hockey sobre patines, volvió a demostrar que la sencillez suele necesitar pocas palabras. Recordó cómo fue aquí donde descubrió su vocación educativa y deportiva. "En Oviedo me volqué en la enseñanza y en el deporte", resumió, evocando aquellos equipos que llegaron a ser campeones de Asturias y de España y de los que salieron internacionales. Agradeció la distinción con humildad —"no sé si tengo méritos para ello"— y dejó como despedida un deseo que sonó casi a lección de vida: "Ayudémonos todos unos a otros para crear en el mundo entusiasmo, alegría y amor".

Si alguien rompió el protocolo fue la emoción. Yayoi Kawamura que tuvo que esforzarse para contener la emoción. La historiadora del arte japonesa confesó que nunca imaginó, cuando llegó a Oviedo por primera vez en 1977, que algún día sería Hija Adoptiva. "Me siento profundamente honrada", alcanzó a decir antes de reivindicar una ciudad "abierta, inclusiva, dinámica, que mira más allá de Pajares y más allá de los Pirineos". En apenas tres minutos resumió casi medio siglo de vida: aquí se casó, aquí nacieron sus hijos, aquí se doctoró y aquí encontró una ciudad que acabó convirtiéndose también en su hogar.

Ramiro Fernández llevó al atril el discurso más literario de la mañana. El histórico peluquero y psicoesteta comenzó ofreciendo "esta emoción serena" que no necesita levantar la voz para hacerse notar. Agradeció que Oviedo le hubiera abierto "la puerta de vuestra ciudad y, lo que es más importante, la de vuestro corazón", y dejó una imagen que resumía toda una vida entre Aller y la capital: la de "un arbolín" que echó sus primeras raíces en el valle del río Negro y encontró en Oviedo la tierra donde crecer definitivamente. Hubo recuerdos para sus padres, para la minería, para la silicosis que marcó a su familia y para ese salón de peluquería convertido durante décadas en lugar de conversación, escucha y compañía.

El momento más reivindicativo llegó de la mano de Adolfo Rivas. El director de la Fundación Vinjoy recibió el título de Hijo Adoptivo insistiendo desde el primer momento en que aquel reconocimiento "nos abraza" porque pertenece a muchas más personas que a él mismo. Después defendió que el trabajo social no puede ocupar un lugar decorativo. "Espero que lo social no se coja como un florero que conviene tener en todos los actos, sino como una apuesta de la sociedad por las personas que más sufren". Y terminó comprometiéndose públicamente a seguir trabajando "mientras siga teniendo fuerzas".

La humildad volvió a ocupar el atril con José "Pepe" Rionda. El histórico impulsor del Balonmano Base Oviedo esquivó cualquier protagonismo para repartir el mérito entre entrenadores, jugadores, familias y voluntarios. "Yo represento a un grupo de personas", explicó antes de agradecer al Ayuntamiento que se hubiera acordado "de una persona humilde". Toda una declaración de principios para quien lleva más de tres décadas construyendo balonmano desde la base.

Las Medallas de Oro sirvieron para reconocer dos instituciones centenarias que representan maneras distintas de entender la ciudad. El Colegio Oficial de Agentes Comerciales recibió el galardón coincidiendo con sus cien años de historia. Su presidente, Emilio Fernández Corral, quiso compartir el reconocimiento con quienes le precedieron: "Entre todos hemos construido el camino que nos ha permitido alcanzar este centenario".

Y quedó para el final el Real Oviedo, al que el propio Canteli reservó el cierre de sus intervenciones porque, dijo, hablar del club "trasciende lo deportivo". Recordó aquellos años en los que la supervivencia de la entidad dependió de la movilización de toda una ciudad y definió aquel episodio como "una lección cívica". En nombre del club recogió la medalla el vicepresidente, Manuel Paredes, que devolvió el homenaje a quienes nunca dejaron de creer. "Los auténticos merecedores de esta Medalla de Oro son nuestros aficionados", afirmó antes de cerrar con un inevitable "¡Hala Oviedo siempre!".

La ceremonia estaba pensada para que nadie superara los tres minutos de intervención, aunque el cronómetro acabó siendo más flexible con unos que con otros. Hubo discursos breves, otros inevitablemente más largos y alguna emoción que obligó a hacer pequeñas pausas. Pero el ritmo nunca se perdió. Tampoco el sentido del acto.

Porque más allá de los nombres propios, de las medallas y de los diplomas, la mañana acabó dejando la sensación de que la ciudad aprovechó la ocasión para reconocerse en unos valores que Canteli fue repitiendo casi como un inventario de lo mejor de Oviedo: educación, cultura, solidaridad, deporte, esfuerzo y compromiso.

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Cuando la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" comenzó a interpretar el himno de Asturias, toda la sala se puso en pie. Los homenajeados sostenían todavía sus distinciones mientras el público acompañaba en silencio. Después llegaron los abrazos, las fotografías y las conversaciones de pasillo. El protocolo había terminado. La ciudad, por un momento, acababa de darse las gracias a sí misma.