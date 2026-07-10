Oviedo viste y calza como Ovetao

El ujier da dos golpes con la lanza en el suelo y en el escenario aparece Alfonso II, al que el público hace una reverencia. «Durante estos días este lugar dejará de ser una plaza más para convertirse en el corazón de mi corte», afirma el monarca, al que interpreta el actor Ramón Langa, en la explanada que lleva su nombre.

«Los hombres y las mujeres que veis han venido a recordarnos cómo era la vida hace más de mil años, cuando yo era rey de esta tierra», comenta Alfonso II, en la ventana a la historia de Ovetao que se abre cada año con «El primer peregrino». A los pies de la Catedral, se instaló, en la segunda jornada de la iniciativa cultural, el poblado medieval, que el monarca recomendó visitar. Fue antes de invitar a los presentes a asistir este sábado, a las 22.00 horas y en el mismo sitio, a «la gran representación».

«Reviviremos la aventura que dio origen a la primera peregrinación a Santiago», la que protagonizó Alfonso II el Casto. «Si queréis ver cómo combatían los hombres de mi reino no faltéis», indica a unos metros del origen del Camino Primitivo.

Tras finalizar el rey el discurso, los asistentes se trasladaron al campamento que recrea la vida en los siglos VIII y IX. Entre el trono de Alfonso II y su diván, una mesa muestra calzado que se utilizaba en aquella época y varios útiles para trabajar el cuero.

Por la izquierda, Aarón Otero, Ricardo Hoyos, Juan Antonio Cozar y Katia Tkatcheva, del equipo de recreación histórica. / Fernando Rodríguez

Este trabajo se explicó en uno de los talleres, impartidos por La Guardia Recreación Histórica. Al frente de ellos, Pelayo Mejido, al que el monarca presentó como «instructor de quien quiere aprender el noble arte de la espada» y «el hombre al que confiaría mi vida en el campo de batalla». Fundador de la asociación cultural de recreación histórica y de la Escuela asturiana de esgrima antigua, explica que en la época de Alfonso II en Asturias se usaba como pegamento «cola de pescado» y que aquellas personas con mayor poder adquisitivo utilizaban «goma arábiga».

Para estos se reservaba el calzado de cuero de color rojo. A quienes se acercaban a la mesa, Mejido les enseñaba las botas que llegaban hasta la rodilla y los zapatos. «Los peregrinos tenían que llevar dos pares de zapatos y tres suelas, para cambiarlas en el Camino», manifiesta en su explicación.

Un visitante toma una fotografía a otro que porta escudo, casco y espada. / Fernando Rodríguez

«A algunas de las herramientas que se utilizaban en la alta edad media se sigue recurriendo actualmente, como el martillo o el punzón», apunta entre alicates, yunques y cuero. «Este es un museo viviente, donde se puede aprender historia de forma interactiva», resalta Mejido, que subraya el «interés» de los asistentes por profundizar en la historia, que «cada año aumenta».

Talleres

Durante la tarde, se imparten otros tres talleres, centrados en vestimenta, higiene y belleza y salud. Entre la veintena de personas del equipo de recreación histórica, varios integrantes del grupo Nobiscum Deus, grupo que tiene sede en Madrid. «Participamos en diferentes recreaciones y en Oviedo impartimos el taller de cocina», señala Ricardo Hoyos, integrante de esta asociación, que junto con otros dos compañeros, participará en la representación teatral.

A unos metros, los juegos de madera familiares de la empresa Vadeverdeyazul. «Muchos de ellos son muy intuitivos y el público nos dice que les gustan», indicaron las monitoras. «Son los juegos de nuestros abuelos», destacan. La rana, la llave, la herradura, el tres en raya o los bolos son varias de las propuestas, «con las que se trabaja la habilidad, la fuerza o la memoria». «Nos encantan, sobre todo la rana», dicen María Rodríguez y su hijo, Marcos, que aseguran que volverán al día siguiente.

Este sábado, la plaza de la Catedral se convertirá en un escenario de teatro para acoger la representación teatral «El primer peregrino”. Será a partir de las diez de la noche, cuando ante la iluminación de la Catedral, se recreará el primer viaje de Alfonso II El Casto desde Oviedo a Santiago. La representación será el colofón de una jornada que se iniciará, a las doce del mediodía, con variadas actividades.