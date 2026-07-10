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El Padre Valdés, del colegio de los Dominicos, hijo predilecto de Oviedo: "Ayudémonos por un mundo de alegría y amor"

"No sé si hice méritos, sois muy generosos", afirmó humilde el religioso, natural de Figaredo y figura clave del hockey sobre patines local al sostener la distinción

José Luis Álvarez Valdés, el Padre Valdés.

José Luis Álvarez Valdés, el Padre Valdés. / Luisma Murias

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Oriol López

José Luis Álvarez Valdés, conocido por todos como el Padre Valdés, vio distinguida este viernes con su nombramiento como Hijo Predilecto de Oviedo una trayectoria vital caracterizada por una constante dedicación al servicio de la educación, el deporte y la formación humana, destacando especialmente su papel fundamental en el desarrollo del hockey sobre patines en la capital asturiana, en concreto en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, los Dominicos. Durante su intervención en la ceremonia de entrega de los reconocimientos, puso el foco en la gratitud hacia la ciudad que le acogió.

Además, el religioso natural de Figaredo (Mieres) apeló a la concordia y a la vocación de servicio, instando a que "de verdad nos ayudemos todos unos a otros para crear en el mundo entusiasmo, alegría y amor". Respecto a la distinción recibida, Valdés hizo gala de una notable humildad al asegurar que "no sé si hice méritos para ello, pero la gente de Oviedo y mis personas conocidas son muy generosas y han tenido el detalle de concedérmela".

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Su vínculo con la capital asturiana comenzó hace más de seis décadas, un tiempo en el que su figura se hizo inseparable del patio y las aulas. "Llegué a Oviedo en el año 1963 y me impliqué en la enseñanza, en el deporte y especialmente en el hockey sobre patines", rememoró con lucidez el Padre Valdés. Bajo su impulso, la ciudad no solo descubrió una nueva pasión deportiva, sino que encontró en su figura a un dinamizador escolar que formó parte activa de la vida de sucesivas generaciones de jóvenes ovetenses, siendo fundamental para integrar la actividad física como un pilar en el desarrollo humano.

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En el terreno competitivo, los éxitos bajo su tutela situaron a Oviedo en el mapa nacional de esta disciplina. El religioso recordó con orgullo la cantera del Santo Domingo, de donde salieron trece jugadores internacionales. "Me parece que el primer internacional no catalán (Juan Alberto Fernández) salió del centro", apuntó emocionado, al tiempo que evocó los numerosos títulos de campeones de Asturias y de España logrados por sus equipos. Para el nuevo Hijo Adoptivo, el balance de estos años de entrega al deporte base trasciende los trofeos: "Fue para mí una experiencia muy gratificante", concluyó, agradeciendo de nuevo la compañía de todos los presentes en un día que calificó como "una sorpresa".

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