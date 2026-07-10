Pepe Rionda, figura clave del balonmano en Oviedo, Medalla de Plata de la ciudad: "Yo solo quise que los chicos jugasen al balonmano"

José "Pepe" Rionda es una figura fundamental para el desarrollo del deporte en la ciudad, en concreto a través del balonmano. Su legado, materializado en la fundación y consolidación del Club Balonmano Base Oviedo, destaca por una aportación de singular relevancia en la formación de jóvenes bajo principios de integridad y servicio a la comunidad. Para Rionda, su motor principal fue siempre social: "Lo que yo siempre pretendía siempre fue que existiese el balonmano para los chavales".

La vinculación de Rionda con esta disciplina comenzó hace cuatro décadas con el objetivo de prestar ayuda al Balonmano Naranco. Tras la desaparición de dicha entidad, el homenajeado asumió el reto de fundar un nuevo club para evitar que la juventud local perdiera su referente deportivo. "Me mandaron que hiciéramos un club nuevo para que no desapareciera la juventud; acepté y me empecé a meter profundamente para llevar esto a efecto", rememoró Rionda, destacando que el "éxito" actual es fruto del trabajo colectivo de entrenadores, monitores, jugadores y familias.

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Bajo su dirección y perseverancia, el Balonmano Base Oviedo ha logrado un crecimiento sostenido que ha llevado a la entidad hasta la Segunda Categoría Nacional. Sin embargo, para Rionda, el brillo de los trofeos y el ascenso en las ligas siempre ha quedado supeditado a la labor formativa en las categorías inferiores. "Confeccionamos todos los equipos de todas las edades, tanto de chavales como de chavalas; a partir de ahí fueron compitiendo hasta lograr un equipo nacional, pero siempre pensando en lo de casa, que era lo más importante", explicó el homenajeado, defendiendo una identidad deportiva vinculada estrechamente a Oviedo.