De Rialto para el mundo: la famosa confitería recupera la pasión por las postales con envíos a los cinco continentes

«Más de 1.000 postales enviadas en apenas dos meses, destinos que llegaron desde Oviedo hasta Estados Unidos, Australia, Sudamérica y el Sudeste Asiático, y un objetivo cumplido: recuperar entre los más jóvenes la costumbre de escribir y enviar correspondencia. Con ese balance, la confitería Rialto pone el broche final a la iniciativa con la que ha conmemorado su centenario, una propuesta que superó todas las expectativas de la empresa. «La sorpresa fue que la gente no solo empezó a enviar postales a Oviedo, Asturias o España, hay muchas que iban a países del Sudeste Asiático, Sudamérica, Australia y muchísimas a Estados Unidos», explica Francisco Gayoso, gerente de Rialto. «El objetivo era que la gente joven, volviera a enviar postales y supiera cómo escribirlas», añade.

Francisco Gayoso, gerente de Rialto, con las postales. / Rialto

La iniciativa nacióde Beatriz Suárez-Ontañón, artista que se encarga del escaparatismo de las tiendas de la confitería. «La idea nos la propuso Beatriz Suárez-Ontañón. Nos enamoró desde el principio, era muy sencilla y nos encajaba porque no tenía un fin comercial, que era lo que queríamos», afirma Gayoso.

Lola Van de Pol muestra el diseño de esa semana. / Rialto

Contó con la participación desinteresada de artistas asturianos e internacionales como Edgar Plans, Hugo Fontela, Carmen Figaredo, Olga Capdevila, Miguel Galano, Pilar Gutiérrez, Cordelia Pickford y el estudio artístico Special Thanks Studio. «Nos sorprendió la ilusión con la que cogieron el proyecto», confiesa el gerente. Una vez reunieron los diez diseños, cada martes pusieron una postal a disposición de los clientes del salón de té, junto con un sello especial, un bolígrafo y una explicación de cómo rellenarla. Después, quienes participaban podían depositarla en el buzón de la entrada o enviarla por su cuenta.

La respuesta del público desbordó las previsiones. «El respaldo de los clientes fue brutal. Nosotros ofrecíamos un sello nacional y hubo que pedir para enviar al extranjero», recuerda Gayoso. Las postales terminaron viajando por medio mundo. Una de ellas llegó a Cecilia Fisher, residente en Frankfurt (Alemania) y gran aficionada a las Moscovitas, que compartió con su familia la emoción al recibirla. Otras cruzaron el Atlántico. «Nos llegó la foto de un chico a quien sus abuelos le habían mandado la postal a Montana, en Estados Unidos», explica.

Mario Viejo escribiendo su postal. / Rialto

La propuesta también sirvió para acercar a muchos niños a una forma de comunicación prácticamente desaparecida. «Nos hacía ilusión que los críos pequeños aprendieran a hacer postales para enviar a sus abuelos y familiares fuera. Incluso les pusimos un peldaño en el buzón para que alcanzaran», comenta entre sonrisas.

Cecilia Fisher posando con su postal desde Frankfurt. / Rialto

La iniciativa concluyó permitiendo a los visitantes elegir cualquiera de los diez diseños para enviarlo o completar la colección. De cara a finales de año, Rialto estudia prolongar el proyecto con una edición especial de latas conmemorativas inspiradas en las ilustraciones. «Podrían llevar los diseños de las postales o quizás incluirlas dentro como detalle; todavía está un poco en el aire», adelanta Gayoso.