Sergio Llera aspira a "ilusionar dentro y fuera" del PSOE de Oviedo y los tres precandidatos esperan pasar el primer corte

Sergio Llera cerró este viernes la campaña de recogida de avales con un llamamiento a convertir su candidatura en la de «la ilusión», un mensaje con el que quiso diferenciar su proyecto en la carrera por encabezar la lista del PSOE de Oviedo en las elecciones municipales de 2027. El líder de Juventudes Socialistas de Asturias aseguró que aspira a presentar el máximo de avales permitido por el reglamento de las primarias, mientras que los otros dos precandidatos, Enrique Rodríguez Nuño y Almudena Cueto, también confían en superar este viernes el mínimo exigido por la Federación Socialista Asturiana (FSA): 98 apoyos, equivalentes al 15% de un censo de 615 militantes. La votación para elegir al candidato está prevista para el próximo 19 de julio.

Durante el acto de presentación de su proyecto en la Casa del Pueblo convocado este viernes, Llera reivindicó una candidatura orientada a recuperar la confianza tanto de la organización como del electorado. «Quiero representar la candidatura de la ilusión. Devolver la ilusión dentro para después poder ilusionar fuera de la AMSO», afirmó ante los asistentes, en un discurso centrado en la necesidad de reforzar el vínculo entre el partido y la ciudadanía.

El aspirante socialista explicó que su propuesta gira en torno a cuestiones como la vivienda, la movilidad, la atención a los barrios y la construcción de «un Oviedo de las oportunidades». «Esas son las líneas generales del proyecto que viene», resumió, antes de agradecer el trabajo desarrollado durante los últimos días por los militantes que han respaldado su candidatura y acudido a las convocatorias para explicar su proyecto.

Llera se mostró además convencido de que llegará al límite de avales autorizado por las normas internas. «Cuento con presentar el máximo de avales», señaló. El reglamento de las primarias establece un tope de 129 firmas válidas por candidatura, cifra a la que aspira el dirigente de Juventudes Socialistas.

La jornada de este sábado será decisiva para conocer qué candidaturas logran formalizar definitivamente su participación en las primarias. Está previsto que la FSA comunique a lo largo de la mañana el resultado de la validación de los avales, una vez incorporados también los apoyos registrados de forma telemática, cuyo número las candidaturas desconocían hasta el cierre del plazo.

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En el entorno de Enrique Rodríguez Nuño también existe confianza en superar con holgura los 98 avales. Por su parte, Almudena Cueto, que en los últimos días admitió las dificultades que supone concurrir «sin apoyo del aparato», espera igualmente rebasar también el mínimo. La precandidata, que recibió el respaldo público de la edil Marisa Ponga ayer, confía en el peso de los avales telemáticos, determinantes para despejar la incógnita sobre una carrera que, si los tres aspirantes obtienen el respaldo necesario, los citará con las urnas el sábado y, si ninguno supera el 50% de los votos, pasarán a otra votación el día 26 los dos aspirantes con más apoyos.