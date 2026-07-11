Un ataque vandálico obliga a cerrar una piscina pública de Oviedo en plena temporada estival

La piscina municipal de Trubia permanecerá cerrada de forma temporal después de los importantes daños ocasionados por actos vandálicos registrados durante la madrugada del viernes. El Ayuntamiento de Oviedo ha decidido clausurar la instalación hasta que concluyan los trabajos de reparación y pueda garantizarse su funcionamiento en condiciones de seguridad e higiene.

Los desperfectos impiden la apertura al público de una instalación que, según el Consistorio, había sido objeto antes del inicio de la temporada de una actuación específica para reforzar todo su vallado perimetral con el objetivo de evitar este tipo de incidentes.

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, lamentó lo sucedido y calificó de "inaceptable" que vuelvan a producirse daños de este tipo. "La piscina de Trubia había sido objeto, antes de su apertura esta temporada, de un importante esfuerzo por parte del Ayuntamiento para reforzar todo su vallado perimetral, precisamente con el objetivo de prevenir los actos vandálicos que, desgraciadamente, se vienen repitiendo cada verano en distintas piscinas municipales del municipio", señaló. La edil subrayó que estos hechos "perjudican a todos los vecinos" y suponen un revés para el esfuerzo realizado en el mantenimiento de las instalaciones.

El Ayuntamiento recordó que la Policía Local mantiene un dispositivo especial de vigilancia en las piscinas municipales durante la campaña estival e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para comunicar cualquier comportamiento sospechoso o la presencia de personas en el interior de los recintos fuera del horario de apertura.

Mientras se acometen las reparaciones en Trubia, el resto de las piscinas municipales al aire libre de Oviedo continúan funcionando con normalidad y mantienen sus horarios habituales.

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Desde la Concejalía de Deportes se trabaja para reparar los daños con la mayor rapidez posible con el objetivo de reabrir la piscina de Trubia en cuanto las condiciones lo permitan.