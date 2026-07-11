Golpe de suerte en Oviedo: la Lotería Nacional deja un tercer premio del sorteo de este sábado

La capital asturiana ha sido una de las agraciadas en el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 11 de julio, gracias al número 34.166.

El Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional ha dejado un buen pellizco en Oviedo. El tercer premio de la jornada, dotado con 150.000 euros por serie, ha correspondido al número 34.166, el cual ha sido consignado en la ciudad. La fortuna se ha aliado en esta ocasión con la administración El Gallo de Oro, ubicada en la Plaza Teodoro López Cuesta, en el Cristo, y conocida por repartir ya cuantiosos premios de diferentes sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, donde se ha despachado el número agraciado.

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El resto de la jornada

El sorteo de este sábado ha estado muy repartido por la geografía nacional. El codiciado primer premio, de 1.500.000 euros, recayó en el 78.084 y viajó hasta Hervás (Cáceres), Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes (ambas en Salamanca). Por su parte, el segundo premio (300.000 euros) fue para el 64.975, vendido en León. Para quienes busquen comprobar sus décimos de manera íntegra, los reintegros del día han correspondido a las terminaciones 4, 2 y 7.