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IU-Convocatoria por Oviedo celebra el reconocimiento de la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego

El acuerdo entre el Principado y el Ministerio de Educación pone fin a más de cuatro décadas de espera

Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares / Mario Canteli

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Nicolás Silva García

IU-Convocatoria por Oviedo celebra el acuerdo alcanzado entre el Principado de Asturias y el Ministerio de Educación para reconocer la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego, una reivindicación que el profesorado llevaba más de cuatro décadas esperando una respuesta.

Esta decisión permite a más de 318 docentes poner fin a su situación interinidad y supondrá una mejora para los más de 30.000 alumnos y alumnas que cursan estas enseñanzas en los centros educativos de Oviedo y de todo Asturias. 

El grupo parlamentario expresa su reconocimiento a las personas que durante décadas han sostenido la reivindicación: al profesorado, a sus asociaciones, a los sindicatos, a la comunidad educativa y al movimiento social y cultural que nunca dejó de reclamar un trato justo para la lengua asturiana y el eonaviego. Remarcan que sin ellos, este acuerdo no habría sido posible. Este reconocimiento constituye un paso importante en la dignificación de la enseñanza de la lengua asturiana y el eonaviego además de un nuevo avance en el camino hacia su plena oficialidad y normalización social e institucional. 

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El grupo parlamentario pretende que el Ayuntamiento de Oviedo actúe en consecuencia y contribuya también a dignificar la lengua asturiana, reforzando su presencia y uso en la institución municipal y avanzando en el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 

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El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, afirma que “este acuerdo hace justicia con una reivindicación histórica del profesorado y fortalece la educación pública asturiana. Reconocer la especialidad docente significa garantizar estabilidad laboral, mejorar la calidad de la enseñanza y seguir avanzando en el reconocimiento de nuestras lenguas propias. Celebramos esta decisión y esperamos que vaya acompañada de nuevos pasos hacia la oficialidad del asturiano y el eonaviego” . 

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