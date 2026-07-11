Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Máxima igualdad en las primarias del PSOE de Oviedo: Llera lidera por la mínima y los tres candidatos pasan el corte

El líder regional de Juventudes Socialistas obtiene 120 avales, por los 115 de Enrique Rodríguez Nuño y los 110 de Almudena Cueto; los tres se medirán el sábado en las urnas

Por la izquierda, Enrique Nuño, Almudena Cueto y Sergio Llera, en la AMSO.

Por la izquierda, Enrique Nuño, Almudena Cueto y Sergio Llera, en la AMSO. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Blanco

Lucas Blanco

La carrera para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo continúa completamente abierta. Los tres aspirantes han superado el proceso de recogida de avales y estarán presentes en la votación de las primarias del próximo domingo, después de un recuento que deja un escenario de máxima igualdad entre las distintas candidaturas.

El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, encabezó la recogida de apoyos con 120 avales válidos, seguido muy de cerca por el director general de Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño, con 115, mientras que la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, obtuvo 110. Los tres superaron con holgura el mínimo de 98 firmas —el 15 % del censo de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo— exigido por la Federación Socialista Asturiana para acceder a la votación.

Las diferencias entre las candidaturas son mínimas. Apenas diez avales separan al primero del tercer clasificado, un resultado que evidencia la fragmentación de la militancia y deja completamente abierta la elección del cabeza de lista socialista para las próximas elecciones municipales.

El recuento definitivo se conoció cerca de las dos de la tarde de este sábado, pese a que el plazo para la presentación de avales había concluido al mediodía. En el caso de Llera, la candidatura reunió inicialmente 121 firmas —94 presenciales y 27 telemáticas—, aunque una fue declarada nula, quedando el total en 120.

Rodríguez Nuño presentó 120 avales, repartidos entre 97 presenciales y 23 telemáticos, pero cinco fueron invalidados durante la revisión, por lo que finalmente contabilizó 115 apoyos válidos. Por su parte, Cueto sumó 111 firmas —71 presenciales y 40 telemáticas— y una de ellas fue anulada, cerrando el proceso con 110 avales.

El resultado supone además un cambio respecto a la situación de hace apenas unos días. Durante la campaña de recogida de apoyos, Almudena Cueto había reconocido públicamente que todavía no disponía de los avales necesarios para formalizar su candidatura y había pedido el respaldo de la militancia para superar el primer filtro. Finalmente no solo logró pasar el corte, sino que lo hizo con un margen de doce firmas sobre el mínimo exigido.

La igualdad mostrada en la fase de avales anticipa unas primarias muy competidas. Los respaldos públicos que han ido sumando las distintas candidaturas durante los últimos días —como los del exalcalde Antonio Masip y el exsenador José Antonio Alonso a Enrique Rodríguez Nuño o el del diputado regional René Suárez a Sergio Llera— no han permitido abrir diferencias significativas entre los aspirantes.

Noticias relacionadas

La decisión quedará ahora en manos de los más de 600 militantes de la AMSO, que votarán el próximo domingo para elegir al candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo. Si ninguno de los tres aspirantes logra más del 50 % de los votos, el proceso se resolverá en una segunda vuelta entre los dos candidatos más apoyados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
  2. Luto en Oviedo: muere a los 86 años Antonio Bascarán, referente de la oftalmología y de la vida social carbayona
  3. Largas colas para disfrutar la paella más famosa de todo Oviedo: 'La organización está genial y la sidra, mejor
  4. La tienda que nació al final de la guerra y busca relevo para llegar a los cien años
  5. La casa de los famosos se está haciendo en Oviedo: un chalet modernista de lujo con cuatro habitaciones, cinco baños, piscina climatizada y garaje para cuatro coches
  6. Canteli encarga un nuevo equipamiento deportivo que se convertirá en la 'casa' de uno de los clubes más punteros de Oviedo
  7. La presidenta del Rotary Club de Oviedo repite mandato: «Si nos conocieran de verdad nadie diría que somos elitistas»
  8. Resignación ante los nuevos retrasos en el barrio más deteriorado de Oviedo: 'Esto parece el Bronx o Hiroshima

Máxima igualdad en las primarias del PSOE de Oviedo: Llera lidera por la mínima y los tres candidatos pasan el corte

Máxima igualdad en las primarias del PSOE de Oviedo: Llera lidera por la mínima y los tres candidatos pasan el corte

¿Qué pasa con el palacio de La Zoreda de Oviedo? El futuro incierto del escenario de cientos de bodas de los asturianos

¿Qué pasa con el palacio de La Zoreda de Oviedo? El futuro incierto del escenario de cientos de bodas de los asturianos

 La historiadora del arte Yayoi Kawamura, Hija Adoptiva de Oviedo: "Seguiré siendo la ovetense que la ciudad merece"

La historiadora del arte Yayoi Kawamura, Hija Adoptiva de Oviedo: "Seguiré siendo la ovetense que la ciudad merece"

El Padre Valdés, del colegio de los Dominicos, Hijo Adoptivo de Oviedo: "Ayudémonos por un mundo de alegría y amor"

El Padre Valdés, del colegio de los Dominicos, Hijo Adoptivo de Oviedo: "Ayudémonos por un mundo de alegría y amor"

El Ayuntamiento nombra al psicoesteta Ramiro Fernández Hijo Adoptivo de la capital: "Me siento como un arbolín trasplantado con cuidado a Oviedo, donde creció"

El Ayuntamiento nombra al psicoesteta Ramiro Fernández Hijo Adoptivo de la capital: "Me siento como un arbolín trasplantado con cuidado a Oviedo, donde creció"

El director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, nombrado Hijo Adoptivo de Oviedo: "Mientras tenga fuerza serviré a los que lo necesitan"

El director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, nombrado Hijo Adoptivo de Oviedo: "Mientras tenga fuerza serviré a los que lo necesitan"

Oviedo reconoce los méritos deportivos, sociales y económicos con sus máximas distinciones: "Hoy estamos aquí para daros las gracias"

Oviedo reconoce los méritos deportivos, sociales y económicos con sus máximas distinciones: "Hoy estamos aquí para daros las gracias"

Oviedo 2031 cierra sus mesas de participación

Oviedo 2031 cierra sus mesas de participación
Tracking Pixel Contents