Máxima igualdad en las primarias del PSOE de Oviedo: Llera lidera por la mínima y los tres candidatos pasan el corte

La carrera para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo continúa completamente abierta. Los tres aspirantes han superado el proceso de recogida de avales y estarán presentes en la votación de las primarias del próximo domingo, después de un recuento que deja un escenario de máxima igualdad entre las distintas candidaturas.

El secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, encabezó la recogida de apoyos con 120 avales válidos, seguido muy de cerca por el director general de Mayores del Principado, Enrique Rodríguez Nuño, con 115, mientras que la exdirectora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, obtuvo 110. Los tres superaron con holgura el mínimo de 98 firmas —el 15 % del censo de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo— exigido por la Federación Socialista Asturiana para acceder a la votación.

Las diferencias entre las candidaturas son mínimas. Apenas diez avales separan al primero del tercer clasificado, un resultado que evidencia la fragmentación de la militancia y deja completamente abierta la elección del cabeza de lista socialista para las próximas elecciones municipales.

El recuento definitivo se conoció cerca de las dos de la tarde de este sábado, pese a que el plazo para la presentación de avales había concluido al mediodía. En el caso de Llera, la candidatura reunió inicialmente 121 firmas —94 presenciales y 27 telemáticas—, aunque una fue declarada nula, quedando el total en 120.

Rodríguez Nuño presentó 120 avales, repartidos entre 97 presenciales y 23 telemáticos, pero cinco fueron invalidados durante la revisión, por lo que finalmente contabilizó 115 apoyos válidos. Por su parte, Cueto sumó 111 firmas —71 presenciales y 40 telemáticas— y una de ellas fue anulada, cerrando el proceso con 110 avales.

El resultado supone además un cambio respecto a la situación de hace apenas unos días. Durante la campaña de recogida de apoyos, Almudena Cueto había reconocido públicamente que todavía no disponía de los avales necesarios para formalizar su candidatura y había pedido el respaldo de la militancia para superar el primer filtro. Finalmente no solo logró pasar el corte, sino que lo hizo con un margen de doce firmas sobre el mínimo exigido.

La igualdad mostrada en la fase de avales anticipa unas primarias muy competidas. Los respaldos públicos que han ido sumando las distintas candidaturas durante los últimos días —como los del exalcalde Antonio Masip y el exsenador José Antonio Alonso a Enrique Rodríguez Nuño o el del diputado regional René Suárez a Sergio Llera— no han permitido abrir diferencias significativas entre los aspirantes.

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La decisión quedará ahora en manos de los más de 600 militantes de la AMSO, que votarán el próximo domingo para elegir al candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo. Si ninguno de los tres aspirantes logra más del 50 % de los votos, el proceso se resolverá en una segunda vuelta entre los dos candidatos más apoyados.